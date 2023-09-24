Пользователи соцсетей поддержали требование кавказских активистов изъять тираж учебника истории

24 сентября 2023, 18:30

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С критикой школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, выступили "Российский конгресс народов Кавказа" и совет ингушских старейшин, а "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж. Пользователи соцсетей поддержали эти требования и критику.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров потребовал переписать главу нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с немецкими фашистами, заявил 23 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Даудова, он довел этот вопрос до начальника управления администрации президента и до соавтора учебника – помощника президента Владимира Мединского, и Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок".

В начале августа в России был представлен новый учебник по истории для старшеклассников, соавтором которого выступил бывший глава Минкульта, помощник президента Владимир Мединский. В учебнике, как сообщал Мединский, переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х годов, а также добавлен новый раздел, касающийся современных событий, включая военную операцию на Украине. В середине сентября Минпросвещения сообщало, что во все регионы страны поставили более 755 тысяч экземпляров учебника, пишет РБК.

С резкой критикой в адрес авторов учебника выступило общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа". "В этом году вышел новый учебник по истории России (10 класс), где в 31 параграфе, наряду с бандеровцами, власовцами и прочими, перечислены репрессированные народы, перед которыми официально извинились и подписали законы о полной реабилитации. Выпуск такого учебника со старой клеветой сталинских времён нанес очередное оскорбление миллионам граждан России, потерявших в депортации и на фронтах до 30-50% своих представителей. Мы каждый год отмечаем траурную дату, вспоминаем преступную депортацию, скорбим по безвинно усопшим… Зачем сыпать соль на раны? Кто написал этот параграф в учебнике? Для чего? […] Вопросов много и мы вряд ли получим на все ответы, но мы примем все меры, чтобы этот учебник был запрещен!" – говорится в публикации, размещенной 20 сентября на сайте РКНК.

Публикация проиллюстрирована фотокопией страницы спорного учебника. "На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 г.", - говорится в параграфе 31 "Фронт за линией фронта" на опубликованной странице учебника.

При Сталине целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Конгресс карачаевского народа сегодня обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с требованием "об изъятии тиража учебника «История России 1945-начало XX века»". "Ознакомившись с данным учебником, мы отметили, что есть обоснованно веские причины тому, какую болезненно негативную ажитацию среди представителей насильственно депортированных народов СССР вызвали отдельные формулировки, описывающие причину и условия депортации. Так, в параграфе 31 («Фронт за линией фронта») в контексте, в котором описываются действия «власовцев» и «бандеровцев», упоминаются целые народы: карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, крымские татары и калмыки. Безусловно, это не может не оскорбить представителей депортированных народов СССР, так как сыны этих народов храбро сражались за многонациональный советский народ", - говорится в публикации, размещенной на странице Конгресса во "ВКонтакте".

Авторы обращения указали также, что в параграфе 1 («Восстановление и развитие экономики и социальной сферы») учебника говорится, что "ещё в годы войны на территорию республик Средней Азии были депортированы крымские татары, ряд народов Северного Кавказа и др., обвиненные в пособничестве оккупантам. Их жизнь была очень тяжелой, хотя местные власти предпринимали максимум усилий, чтобы наладить их питание и быт".

"В действительности депортированные народы высаживались в холодные степи в зимнюю пору, а из-за того, что на самих товарных вагонах (в которых перевозились депортированные) были написаны слова «бандиты» и «людоеды», местные жители в первые годы проявляли брезгливое отторжение к нежданным переселенцам, которые были оторваны от исторической земли. В результате, уже в первые годы депортации, от голода и жестоких условий комендантского содержания, погибло треть от каждого народа, среди которых большинство, конечно же, были дети, старики и женщины, потому что здоровое мужское население депортированных народов в это время сражались на всех фронтах за Родину", - заявил Конгресс карачаевского народа.

Депутатами Народного собрания Карачаево-Черкесии в 2016 году был подготовлен законопроект, предполагающий введение уголовного наказания за отрицание и одобрение сталинских репрессий, который не был одобрен Госдумой, указали авторы обращения. "Возможно, настала необходимость снова поднять этот вопрос.[...] Требуем изъять тираж учебника «История России 1945-начало XX века» (авторы: В. Р. Мединский, А. В. Торкунов) пока не будут устранены вышеуказанные ошибки и не будут внесены соответствующие изменения при участии представителей насильственно депортированных народов СССР", - говорится в обращении.

Обращение подписано председателем общественного движения "Конгресс карачаевского народа" Халкечевым, председателем Совета старейшин движения Джуккаевым и председателем Совета движения Салпагаровым.

Совет старейшин "Цори" обратился в парламент Ингушетии с просьбой "разобраться с нашумевшим учебником по истории", сообщил 21 сентября телеграм-канал The Magas Times, опубликовав текст обращения. "Совет старейшин и Совет тейпа родового общественного объединения «Цори» обеспокоены и крайне возмущены содержанием базового учебника «История России. 1914—1945 годы 10 класс под авторством В. Р. Мединского и А.В. Торкунова, в частности в главе 3 в подглаве №31 «Фронт за линией фронта» на странице 351 содержится материал с искажением фактов", - говорится в обращении.

Старейшины и очевидцы тех событий "омрачены нелицеприятными отзывами по истории в данном учебнике, в котором искажаются факты", заявил совет старейшин. Задаются вопросом: «занимаются ли вообще в Министерстве образования и других научных институтах Республики Ингушетия предварительным вычитыванием всех методических материалов по истории России? Почему нет обязательной сверки текстов учебных пособий, учебников, методических материалов Федеральной образовательной программы с региональными властями?». В связи с этим просим вас поручить профильному комитету Народного Собрания Республики Ингушетия выяснить, какие именно органы и научные учреждения республики занимаются рецензированием образовательных и изучением методических пособий, а также создать экспертную комиссию для проведения научной экспертизы и представить заключение о степени достоверности привлекаемых источников и методике их использования, о возможности и целесообразности дальнейшего применения данного пособия в учебном процессе нашего региона", - заявили они.

Старейшины призвали также обратиться в государственные и надзорные органы "для оценки присутствия разжигания национальной розни в пособии данного базового учебника и приостановлению распространения учебного пособия «до исправления допущенных неточностей»".

Авторы комментариев к публикации в телеграм-канале также призвали наказать тех, кто допустил скандальные формулировки в учебнике. "Пусть исправляют", - написал пользователь с ником, состоящим из точки. "Пусть [причастный к выходу учебника] ответит за свой экстремистский материал", - заявил alanskiy.

"Подать на этих «ученых» в суд! Пусть отвечают за клевету и искажение исторических фактов!" – возмутился D.D. "Надо авторов книги привлечь к уголовной ответственности", - высказал мнение 53419. "А где уголовное дело о фальсификации и разжигании межнациональной розни?" – задался вопросом еще один пользователь.

"Всегда, во всех книгах и печатных изданиях касательно этой темы нас обозначали как изменников и предателей родины. Это, конечно, хорошо, что хоть сейчас наши региональные микровласти начали на это реагировать, но нельзя сказать, что это сделано сейчас - как говорится в цитате Мединского, это скопировано из прежних материалов", - написал Islam Ingushskiy.

Под публикацией "Конгресса карачаевского народа", по состоянию на 18.25 мск, опубликовано два комментария. Пользователь Аслан Айбазов высказал мнение, что соавторов учебника "справедливо было бы уволить". "Надеемся на справедливое решение вопроса", - написал в своем комментарии Кемал Батдыев.

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