Кадыров потребовал переписать главу о депортации народов в школьном учебнике

23 сентября 2023, 19:39

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Рамзан Кадыров потребовал переписать главу нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с немецкими фашистами, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля, в 79-ю годовщину депортации вайнахов, в Ингушетии прошли траурные мероприятия. При этом в Чечне не было официальных мероприятий, а Рамзан Кадыров ограничился записью в своем телеграм-канале с проклятиями в адрес Сталина.

День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля до 2011 года, пока власти не решили перенести его на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации в республике также не проводилось памятных мероприятий, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, в 2014 году публично выступивший против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Обновлëнный учебник истории России для 10-11 классов вызвал "возмущение у представителей репрессированных в СССР народов", и Рамзан Кадыров поручил "разобраться в столь важном вопросе", сообщил сегодня спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

"Данную тему я довëл до начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина. Андрей Вениаминович, в свою очередь, сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения. Позицию Рамзана Ахматовича я также довëл и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок", - написал Даудов в своем телеграм-канале.

По словам Даудова, "столь же решительной" в этом вопросе была и позиция министра просвещения Сергея Кравцова. "Для всех, кто переживал на эту тему, хочу сообщить, что создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника", - сообщил спикер парламента Чечни, выразив также "благодарность администрации президента РФ за поддержку в решении" этого вопроса.

Речь идет о главе учебника, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с немецкими фашистами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению в восточные регионы. При этом в учебнике отмечено, что в результате репрессировали не только "бандитов и пособников врага", но и "множество безвинных людей", сообщает сегодня РИА Новости.

Многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, и целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

В начале августа в России был представлен новый учебник по истории для старшеклассников, соавтором которого выступил бывший глава Минкульта, помощник президента Владимир Мединский. В учебнике, как сообщал Мединский, переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х годов, а также добавлен новый раздел, касающийся современных событий, включая военную операцию на Украине. В середине сентября Минпросвещения сообщало, что во все регионы страны поставили более 755 тысяч экземпляров учебника, пишет РБК.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, была не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Годовщины депортации земляков ежегодно отмечают жители нескольких республик юга России

В Кабардино-Балкарии 8 марта отмечается годовщина депортации балкарского народа. В частности, в 2023 году в этот день в Нальчике и Кенже прошли акции памяти жертв депортации, проведенной 79 лет назад.

Жертвы депортации балкарцев получают лишь незначительные льготы, и поддержка от властей несоизмерима с пережитыми в годы репрессий лишениями, констатировали участники аналогичной памятной акции 8 марта 2020 года.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

В Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа, а 3 мая ежегодно отмечается как День возрождения карачаевского народа, поскольку 3 мая 1957 года первые семьи карачаевцев вернулись на родину из мест депортации, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

В Калмыкии 28 декабря отмечается День памяти жертв депортации калмыцкого народа. В 2022 году в городах республики по этому поводу прошли памятные мероприятия. Исторические исследования о депортации калмыков актуальны и востребованны, а память о жертвах депортации живет в народе, рассказал "Кавказскому узлу" историк Уташ Очиров. Современная политика смещает акцент с несправедливости этнических депортаций на общие тяготы военного времени, отметила историк Эльза-Баир Гучинова.

28 декабря 1943 года в соответствии с указом о ликвидации Калмыцкой АССР войска НКВД провели операцию под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

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