27 апреля 2023, 14:26

Выходной объявлен в Карачаево-Черкесии по случаю Дня возрождения карачаевского народа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Карачаево-Черкесии объявили 3 мая в республике нерабочим днем в связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году ко Дню возрождения карачаевского народа активисты организовали онлайн-флешмоб. Они публиковали в Instagram* истории своих родных, переживших 14-летнюю ссылку. Под хэштегом #мывернулись были собраны семейные истории людей, которые смогли вернуться на родину после депортации. 

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

В этом году в Карачаево-Черкесии отмечается 66-летие со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации. Глава региона Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому органам местного самоуправления, администрациям предприятий и учреждений предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих, сообщила сегодня пресс-служба Темрезова.

При этом, работа 3 мая 2023 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха, пишет "Интерфакс".

Напомним, 31 октября 2019 года на "Кавказском узле" состоялась онлайн-дискуссия "Депортации народов Северного Кавказа в исторической памяти и политическом настоящем". В ходе дискуссии обсуждались проблемы и перспективы сохранения и передачи знания о депортации, официальная политика памятных дат на Северном Кавказе и вопросы реабилитации репрессированных народов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Планы изменить статус Тебердинского заповедника вызвали протест карачаевцев", "Выставка фотопортретов депортированных карачаевцев вызвала интерес разных поколений", "Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 13:56

27 апреля 2023, 13:35

  • Избербашцы пожаловались на едкий дым от свалки

    Длительное время в Избербаше стоит дым из-за сжигания отходов на местной свалке, пожаловался один из горожан в соцсети. Избербашцы в комментариях подтвердили, что смог в городе из-за свалки можно увидеть круглый год. Они указали, что из-за дыма у людей ухудшилось здоровье.

27 апреля 2023, 13:14

27 апреля 2023, 12:55

27 апреля 2023, 12:51

  • Защита лидеров ингушского протеста потребовала отвода судей

    Ставропольский краевой суд начал сегодня рассмотрение апелляции по делу семи лидеров ингушского протеста, несмотря на отсутствие по уважительной причине нескольких адвокатов. Защита активистов потребовала отвода судей из-за общения с ними прокуроров вне судебного процесса.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи