Выходной объявлен в Карачаево-Черкесии по случаю Дня возрождения карачаевского народа

27 апреля 2023, 14:26

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Власти Карачаево-Черкесии объявили 3 мая в республике нерабочим днем в связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году ко Дню возрождения карачаевского народа активисты организовали онлайн-флешмоб. Они публиковали в Instagram* истории своих родных, переживших 14-летнюю ссылку. Под хэштегом #мывернулись были собраны семейные истории людей, которые смогли вернуться на родину после депортации.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

В этом году в Карачаево-Черкесии отмечается 66-летие со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации. Глава региона Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому органам местного самоуправления, администрациям предприятий и учреждений предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих, сообщила сегодня пресс-служба Темрезова.

При этом, работа 3 мая 2023 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха, пишет "Интерфакс".

Напомним, 31 октября 2019 года на "Кавказском узле" состоялась онлайн-дискуссия "Депортации народов Северного Кавказа в исторической памяти и политическом настоящем". В ходе дискуссии обсуждались проблемы и перспективы сохранения и передачи знания о депортации, официальная политика памятных дат на Северном Кавказе и вопросы реабилитации репрессированных народов.

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