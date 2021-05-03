Активисты организовали онлайн-флешмоб ко Дню возрождения карачаевского народа

03 мая 2021, 20:29

В День возрождения карачаевского народа жители Карачаево-Черкесии публикуют в Instagram истории своих родных, переживших 14-летнюю ссылку. Под хэштегом #мывернулись собраны семейные истории людей, которые смогли вернуться на родину после депортации.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году жители Карачаево-Черкесии в День возрождения карачаевского народа вспоминали жертв депортации в онлайн-режиме - митинги и шествия не проводились из-за карантина в связи с коронавирусом.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем возрождения карачаевского народа публикацией в соцсети. По словам Темрезова, 3 мая 1957 года - одна из важнейших дат в истории республики, а годы депортации "навсегда останутся в сердце народа" как время "голода, страха и тоски по дому".

"Сегодня мы не только радуемся возвращению карачаевцев на свою историческую родину, но и вспоминаем всех тех, кто погиб в дороге, в годы ссылки, и остался на чужбине", - говорится в публикации на странице чиновника в Instagram. Темрезов также опубликовал видео и фото с официальных мероприятий, посвященных годовщине возвращения карачаевцев на родную землю: снимки с возложения цветов у мемориала жертвам депортации, видео выступления национального ансамбля и стенд, посвященный истории депортации и возвращения карачаевцев.

Карачаевцы молятся за то, чтобы ни один народ не подвергся испытаниям, выпавшим на долю их соотечественников, написал глава общественной организации "Конгресс карачаевского народа" Кады Халкечев.

"За долгие 14 лет непоколебимый дух нашего народа не только не был сломлен под гнетом лишений, которые были призваны убить в нас гордость и человечность, но и сподвиг к тому, чтобы упорно добиться от государственной машины того, чтобы карачаевский народ и другие депортированные народы были возвращены на историческую родину", - говорится в посте, опубликованном на странице организации в Facebook.

"Вопреки навязываемому утверждению иных моих соплеменников - мой народ не вернулся домой из изгнания запуганным и привыкшим бояться власти (...) возвратился не обиженным, а еще более просветленным и добрым, настроенным на позитивную жизнь на своей родной земле. Застав на Родине великое опустошение и запустение, он принялся вновь, в который раз, бережно отстраивать свой Дом-Родину на том же фундаменте, который оставили ему предки", - написала сегодня на своей странице в Facebook пользователь Эль Гуртуева.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также опубликовал в своем Instagram пост о значимой дате. "В этот день мы разделяем с жителями братской республики радость торжества правды и исторической справедливости. Несмотря на тяжелые испытания, долгие годы, проведенные вдали от родных очагов, карачаевский народ сохранил себя, свою самобытную культуру, язык и традиции", - написал он.

С Днем возрождения народа карачаевцев поздравили также мэр Магаса Беслан Цечоев и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Ингуши и карачаевцы - это народы, объединенные кровным родством. Не передать словами, как я люблю свой ингушский народ и горжусь им, но и по отношению к къарачай у меня не менее трепетные чувства. Наши традиции, культура, быт и судьба были и будут связаны навеки и неразрывно узами дружбы и братства", - сказал Цечоев в видеообращении, опубликованном на странице чиновника в Facebook.

Посты, посвященные Дню возрождения карачаевского народа, пользователи Instagram публикуют с хэштегом "#мывернулись". Школы Карачаево-Черкесии публикуют под ним выступления детей, посвященные депортации и возвращению карачаевцев, другие пользователи - истории своих родных, переживших ссылку. На странице тебердинской школы №2 опубликованы истории, рассказанные учениками. По состоянию на 19.40 мск сегодня в Instagram насчитывается 16 466 общедоступных публикаций с таким хэштегом.

"На фото мой дедушка Темиров Хасан Магамедович, его семья была выслана в 1943 году в Среднюю Азию. Его отец в то время воевал за Родину с немцами. Им было очень трудно, мать работала в колхозе и собирала хлопок. Они выжили благодаря тому, что мать по вечерам шила на заказ. В 1957 году возвратились на свою Родину", - описал историю семьи один из школьников.

"На фотографии мой дедушка Доюнов Магомед Умарович. Его семья была выслана в ноябре 1943 года в Среднюю Азию, когда дедушке было 6 лет. Его отец Доюнов Умар Шамаилович был репрессирован в 1937 году, потому что он был эфенди Теберды", - написала ученица школы.

"Моя прабабушка Эркенова (Коркмазова) Кьазмахан Османовна со своими дочками и племянником Абреком (на фото). Была заведующей районного магазина Учкуланского района. В день выселения была в Баталпашинске (Черкесске), выезжала за товаром. Своих детей, выселенных с бабушкой, отыскала в эшелоне и присоединилась к ним", - написал сотрудник министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР Зураб Крымшамхалов на своей странице zurab_krm в Instagram.

31 октября 2019 года на "Кавказском узле" состоялась онлайн-дискуссия "Депортации народов Северного Кавказа в исторической памяти и политическом настоящем". В ходе дискуссии обсуждались проблемы и перспективы сохранения и передачи знания о депортации, официальная политика памятных дат на Северном Кавказе и вопросы реабилитации репрессированных народов.