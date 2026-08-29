×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:47, 29 августа 2026

Власти признали убитыми на Украине не менее 9650 бойцов с юга России

Российский военный. Кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 4798 бойцов из СКФО и 4852 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", на 16 августа власти и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9600 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми не менее 9650 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, в военной операции погибли не менее 4798 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших уроженцев СКФО, как и прежде, приходится на Дагестан: 2086 бойцов. Подтверждена смерть 973 военных из Ставропольского края, 591 – из Северной Осетии, 469 – из Кабардино-Балкарии, 265 – из Чечни, 204 – из Карачаево-Черкесии, и тоже также 210 – из Ингушетии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4852 военных из ЮФО. Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1830) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 982 военных из Ростовской области, 885 бойцов из Краснодарского края, 759 – из Астраханской области, 255 – из Калмыкии и 141 – из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди военнослужащих с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский  военный, сообщил бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
АЗС в Махачкале. Фото "Кавказского узла" Отчет властей о борьбе с топливным кризисом вызвал скепсис жителей Дагестана

Врио главы Дагестана Федор Щукин поручил создать оперштаб, усилить контроль за поставками и ценами на топливо и ускорить возобновление работы закрытых за нарушения АЗС. Жители Дагестана, комментируя эти меры в соцсети, усомнились в их эффективности и пожаловались на высокие цены и нехватку работающих заправок.

Грозный. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избирком Чечни объявил о наборе волонтеров на дни голосования

Избирательная комиссия Чечни объявила набор волонтеров для работы на избирательных участках во время голосования. Ранее жители республики неоднократно жаловались на принуждение бюджетников к участию в связанных с выборами мероприятиях.

Михаил Семенов пожаловался на условия содержания в СИЗО*

Альпинист Михаил Семенов, арестованный под предлогом несоблюдения срока явки в колонию-поселение, неоднократно безуспешно жаловался на условия содержания сначала в СИЗО в Черкесске, а затем в СИЗО в Московской области, сообщила его супруга.

Скопление автомобилей перед КПП "Верхний Ларс". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=eYSlCwMQTMY Пользователи Facebook* прокомментировали ситуацию на границе России и Грузии

Информация о наплыве россиян на КПП "Верхний Ларс" вызвала противоречивые комментарии пользователей Facebook*. Одни сочли это обычным туристическим ажиотажем, другие полагают, что россияне массово переезжают в Грузию. При этом в случае мобилизации военнообязанные могут столкнуться с запретом на выезд.

Проект женской школы Хафизов в Грозном. Кадр из видео в телеграм-канале Духовного управления мусульман Чечни - https://t.me/dumchr/7645 Аналитики прокомментировали строительство очередной школы хафизов в Чечне

В Чечне началось строительство школы хафизов на 280 учениц. При этом в республике уже работает 11 таких школ и 457 медресе. Такие школы не являются альтернативой обычных общеобразовательных, это всевозрастные факультативы.

АЗС "Барс" согласилась снизить цены. Скриншот фото с сервиса "Яндекс. Карты", https://yandex.ru/maps/org/bars/15573898142/?ll=44.643593%2C43.060809&z=13 Жители Северной Осетии сочли недостаточными усилия властей по снижению цен на топливо

В Северной Осетии минимум восемь заправок присоединились к договоренности с властями о снижении цены на топливо. Жители республики, комментируя отчет Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии в соцсети, сочли цены на топливо недостаточно низкими.

Персоналии
Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html
11:59, 28 августа 2026
Темрезов Рашид Бориспиевич
Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
11:53, 28 августа 2026
Меняйло Сергей Иванович
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
События
10:48, 29 августа 2026
Трое бойцов из Гуково убиты на Украине
05:57, 29 августа 2026
Парапланерист погиб в горном ущелье в Кабардино-Балкарии
17:50, 28 августа 2026
2
 Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону СВО
16:00, 28 августа 2026
Офицер из Ростовской области убит в военной операции
10:27, 28 августа 2026
Боец из Дагестана убит в зоне военной операции
07:49, 28 августа 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Показать больше