Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600

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Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 5 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 9550 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

С начала СВО на Украине официально признаны убитыми не менее 9605 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно последним официальным данным, в ходе специальной военной операции убиты не менее 4773 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Наибольшее число убитых уроженцев СКФО по-прежнему приходится на Дагестан – 2071 боец. Подтверждена гибель 971 военного из Ставропольского края, 589 – из Северной Осетии, 466 – из Кабардино-Балкарии 1 , 265 – из Чечни 2 , 209 – из Ингушетии и 202 – из Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе официально признаны убитыми в ходе спецоперации 4832 военнослужащего. Больше всего погибших приходится на Волгоградскую область – 1827. Также подтверждена гибель 971 военного из Ростовской области, 883 – из Краснодарского края, 758 – из Астраханской области, 252 – из Калмыкии и 141 – из Адыгеи.

"Кавказский узел" также писал, что реальные потери среди военнослужащих с Северного Кавказа могут существенно превышать официальные данные. Это касается всех регионов СКФО, но особенно актуально для Чечни. В феврале 2023 года Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов не разглашать числа убитых.

Напомним, первым представителем власти, сообщившим о том, что в зоне СВО убит российский военный, стал бывший глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.