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02:00, 16 августа 2026

Оппозиционный грузинский телеканал оштрафован за необъективность

TV Pirveli. Скриншот публикации https://www.facebook.com/teko.abramishvili.5 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/425807 © Кавказский Узел)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала на пять тысяч лари оппозиционный телеканал TV Pirveli за необъективность и предвзятость подачи материала в новостных выпусках.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа Комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала телеканал "ПосТВ" за нарушение закона "О вещании". Это первый случай, когда регулятор наложил финансовые санкции на провластное СМИ за несоблюдение стандартов беспристрастности. При этом критически настроенные оппозиционные СМИ TV Pirveli и Formula уже были оштрафованы комиссией.

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии во второй раз наложила штраф на оппозиционный канал TV Pirveli, пишет 15 августа "Грузия-онлайн".

Поводом для наложения штрафных санкций стали новостные выпуски 27 и 28 июля, по мнению членов комиссии, журналисты канала нарушили законодательное требование к точности и объективности подачи фактов и выразили личное отношение к происходящему. Претензии возникли, в частности, к формулировкам вроде "начали масштабную охоту" и "агентство по скроллингу и скриншотам". Так в эфире новостных выпусков было названо новое подразделение МВД по борьбе с разжиганием ненависти. Кроме того, членов комиссии возмутили формулировки "отряд в чеченском стиле", "охота на активистов" и "полиция потеряла нервы". Сумма штрафа составила пять тысяч лари.

Это нарушение стало для TV Pirveli третьим. В первом случае телеканалу было сделано письменное предупреждение, во втором его оштрафовали на 2,5 тысячи лари. При этом, как утверждают в комиссии, на этот раз они была вправе назначить штраф в размере одного процента от годового дохода СМИ, но решила применить минимальную санкцию, предусмотренную законодательством.

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Автор: "Кавказский узел"

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