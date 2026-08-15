Участники шествия в Тбилиси выступили против политики правительства "Грузинской мечты"

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В 626-й день ежедневных протестов в Тбилиси прошло шествие против политики правящей партии, его участники потребовали вернуться к курсу на евроинтеграцию и освободить тех, кто оказался в заключении из-за участия в акциях.

Как писал "Кавказский узел", в 625-й день непрерывных протестов участники ежедневных проевропейских акций в Тбилиси вышли к зданию парламента и городского совета, несмотря на сильный дождь, затопивший улицы.

"Когда государство служит Иванишвили — грузины покидают страну" — под этим лозунгом участники "Субботнего марша" проводят протестную акцию в Тбилиси. Участники шествия идут от станции метро "Авлабари" к зданию парламента Грузии, передает "Интерпрессньюс".

Акция в 626-й день протестов состоялась, несмотря на дождь, протестующие использовали зонтики и капюшоны, также держали в руках плакаты, флаги Грузии, ЕС, пишет Publika.

Активисты сегодня побывали в регионе Местия, где раздавали газеты с письмами политзаключенных, держали в руках плакаты с портретами тех, кто лишен свободы за участие в антиправительственных акциях, следует из репортажа Георгия Мосиашвили (Mo Se), опубликованном на его странице в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".