Восемь бойцов с Кубани убиты в военной операции

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Дмитрий Атамович и еще семь бойцов из Кореновского района убиты в зоне СВО. С ее начала официально признаны убитыми не менее 883 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 августа власти и силовики признали убитыми как минимум 875 бойцов из Краснодарского края.

Командир отделения, сержант Дмитрий Атамович, два года назад, 15 августа 2024 года, убит в военной операции, ему было 32 года, сообщил сегодня глава Креневского района Сергей Голобородько.

Ранее, отчитываясь о передаче семьям убитых бойцов посмертных наград, Голобородько информировал, что в военной операции убиты Сергей Вахрин, Иван Насников, Олег Сёмин, Денис Телятников, Тимофей Тимошенко, Владимир Штукатуров и Сергей Мукий.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 883 военных из Краснодарского края.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400 Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июле Голобородько назвал имена еще 4 убитых на Украине комбатантов из Кореновского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.