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17:00, 15 августа 2026

Выплаты получили менее 30% пострадавших при весенних наводнениях в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дагестана отчитались о выплатах 82 тысячам жителей республики, которых признали пострадавшими в результате наводнения. Общая сумма выплат достигла трех миллиардов рублей. 

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. К 7 августа  выплаты получили более 80 тысяч пострадавших от паводков в Дагестане, на это направлены 2,9 миллиарда рублей, отчиталось правительство республики.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует. 

Обновленные данные о выплатах жителям Дагестана, пострадавшим в результате наводнения весной 2026 года, были озвучены на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

Выплаты на сумму более трех миллиардов рублей получили 82 тысячи жителей Дагестана, информирует правительств республики в своем Telegram-канале. Это 29,93% от общего числа заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

"Особое внимание сегодня уделяем ускорению процесса предоставления финансовой помощи за поврежденное и утраченное жилье. В скором времени планируем начать выдачу сертификатов. Завершили выездной прием заявлений от жителей пострадавших районов. Сейчас отрабатываем последние обращения тех, кто по объективным причинам не успел представить полный пакет документов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства. 

На заседании было заявлено, что продолжается строительство новых школ взамен пострадавших при подтоплениях. Подрядчик приступил к работам с 8 июля. В Адильотаре работы завершены на 80%, в Цияб-Цилитли — на 70%, в Рукеле — на 35%, в селе Араблинское — более чем на 20%, проинформировало правительство.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июля жители села Адильотар Хасавюртовского района записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане. 

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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