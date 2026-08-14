Защитник фермеров и животных задержан в Ставропольском крае
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В Ставропольском крае силовики задержали активиста Давуда Адахова, который занимается защитой прав фермеров и сельскохозяйственных животных.
Как писал "Кавказский узел", в 2018 году суд в Кисловодске принял решения об арестах более чем десяти активистов, задержанных в администрации города. Среди арестованных были руководители региональных отделений профсоюза "ПРАВсоюз Кавказ" Давуд Адахов и Максим Шипилов, обоим был назначен арест на 15 суток.
Задержание Давуда Адахова произошло на фоне сообщений о введении карантина из-за африканской чумы свиней и бруцеллеза в регионе. Активисты считают, что силовики усилили давление на людей, которые выступают в защиту фермеров, сообщил Telegram-канал "Экологический совет".
"Что происходит и какие истинные причины задержания защитника животных? Что за тенденция у нас в стране, если фермеры, защитники животных, становятся экстремистами и террористами?" - пишет Telegram-канал "Аграрный совет", подтверждая факт задержания активиста.
Адахов вместе с другими активистами разбирал конфликты владельцев хозяйств с ветеринарными службами. По их утверждениям, специалисты фальсифицировали результаты экспертиз, диагностировали у животных несуществующие заболевания и требовали отправлять здоровый скот на санитарный убой по заниженным ценам.
Активист также критиковал сокращение пастбищ и деятельность агрохолдингов. Кроме того, он заявлял о намерении создать политическую партию на базе профсоюза, уточняет канал.
В 2018 году следствие уже возбуждало против Адахова уголовное дело по статье об экстремизме из-за его критических публикаций в блоге. Защита тогда заявляла о нарушениях при проведении экспертизы и обысков.
Сам Адахов связывает новое преследование со своей общественной деятельностью и конфликтами с чиновниками и крупным бизнесом.
"Кавказский узел" также писал, что руководитель ставропольской зоозащитной организации Оксана Житенева обвинила кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию в клевете, оскорблениях и дискредитации армии, попросив ФСБ возбудить против него уголовное дело.
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