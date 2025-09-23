×

01:16, 23 сентября 2025

Конфликт зоозащитников на юге России обернулся доносом в ФСБ о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель ставропольской зоозащитной организации Оксана Житенева обвинила кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию в клевете, оскорблениях и дискредитации армии, попросив ФСБ возбудить против него уголовное дело. 

Как писал "Кавказский узел", после доноса за пацифистские публикации в чате зоозащитников на кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию составили административный протокол за дискредитацию российской армии. В октябре 2024 года суд признал его виновным и оштрафовал

Летом 2024 года трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. Впоследствии Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела о нападении на него.

Известные в кругах зоозащитников активисты, общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания из Тихорецка и руководитель ставропольской краевой общественной организации "Центр юридической защиты населения. Охрана окружающей среды" Оксана Житенева, 22 сентября подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что в их конфликт с обоюдными претензиями теперь вовлечено управление ФСБ по Краснодарскому краю. 

Джалагания утверждает, что Житенева под прикрытием своей организации нарушает права животных и людей, о чем у него "собран материал по обращениям граждан", просивших опубликовать эти материалы в его Telegram-канале. Житенева считает это клеветой со стороны Джалагании, потому что она "сделала ему замечание по поводу его оскорбительных высказываний в адрес участников специальной военной операции".

Политические разногласия стали для Житеневой поводом обратиться с заявлением в ФСБ, в нем она от имени своей организации требует привлечь Джалаганию к уголовной ответственности за дискредитацию армии РФ. Для усиления своей позиции Житенева также указывает в заявлении, напечатанном на бланке ее общественной организации, что ей стало известно, что "в 2024 году Джалагания уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии России". Копия заявления Житеневой в ФСБ имеется в распоряжении "Кавказского узла". 

Заявление 22 сентября было передано из ФСБ края в полицию Тихорецка, выяснил корреспондент "Кавказского узла". Дежурный местной полиции подтвердил, что заявление поступило. "Заявление передано участковому инспектору", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Житенева в заявлении настаивает на проверке деятельности своего коллеги по зоозащите и возбуждении в его отношении уголовного дела, просит "взять ситуацию на личный контроль" и обвиняет Дениса Джалаганию, как администратора Telegram-канала, в распространении "порочащей информации" и "оскорблений". 

Сам Джалагания заявил "Кавказскому узлу", что обвинения против него надуманны и связаны с его критикой деятельности организации Житеневой. По его словам, эта структура "допускает нарушения прав, как животных так и людей". "Именно после моих публикаций о том, как эта организация обращается с животными и людьми, и начались личные выпады против меня. Этот донос - лишь попытка заставить меня замолчать", - пояснил Джалагания. 

Активист 22 сентября дал пояснения участковому инспектору о природе конфликта и доноса. "Участковый сказал мне, что не видит состава преступления и обещал передать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как только оно будет готово", - пояснил зоозащитник.

Оксана Житенева подтвердила "Кавказскому узлу", что является автором обращения в ФСБ, выразив надежду, что "органы разберутся". При этом она отказалась предоставить корреспонденту скриншоты постов в соцсетях Джалагании, содержащих, по ее мнению, клевету и оскорбления. "Все скриншоты представлены в органы, и у меня также есть свидетели", - резюмировала она. 

Не участвующий в конфликте зоозащитник Григорий Смирнов подтвердил, что среди защитников животных действительно возникают противоречия, в том числе и политического характера, что стало особенно заметно после 2022 года. 

"В зоозащитной среде действительно существуют злоупотребления, и это наносит ущерб как самим животным, так и репутации движения. Нередки случаи, когда муниципальные подряды на отлов и содержание животных передаются приютам зоозащитников, но эти приюты не соответствуют нормам и правилам. В результате животным не оказывается должная помощь, а иногда имеет место и незаконная утилизация. Те, кто пришел в зоозащиту по зову сердца, часто вступают в конфликт с теми, кто рассматривает животных лишь как источник дохода. При этом отсутствуют независимые арбитры или механизмы для объективного разбора конкретных ситуаций, что приводит к затяжным конфликтам. К сожалению, правоохранительные органы и суды зачастую занимают сторону нарушителей, а не тех, кто требует справедливости. Часто в таких вопросах задействован административный ресурс, и администрация покрывает тех, кому дает подряды", - пояснил активист.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

