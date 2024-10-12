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00:01, 12 октября 2024

Кубанский зоозащитник признан виновным в дискредитации армии

Денис Джалагания. Фото предоставлено им "Кавказскому узлу".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тихорецкий районный суд признал дискредитацией армии пацифистские высказывания в чате зоозащитников, рассказал Денис Джалагания. При этом следствие отказалось возбуждать уголовное дело о его избиении, в котором принимал участие автор доноса.

Как писал "Кавказский узел", после доноса за пацифистские публикации в чате зоозащитников на кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию составили административный протокол за дискредитацию российской армии.

Трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. 9 августа Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела. Владелица упомянутого приюта Олеся Демчук заявила, что Джалагания обвиняет ее бездоказательно в жестоком обращении с животными. Другие кубанские правозащитники также заявили, что руководство приюта "Берегиня" не идет с ними на контакт, однако Демчук ответила, что никому не препятствует в посещении приюта, кроме Джалагании.

Тихорецкий районный суд Краснодарского края признал виновным Дениса Джалагания в дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), однако, какое ему вынесено наказание, кубанский общественный инспектор по обращению с животными ожидать отказался.

В канцелярии суда корреспонденту подтвердили, что Джалагания признан виновным, но какое ему вынесено наказание, не сообщили. "Джалагания признан виновным. Решение он получит по почте и, если будет не согласен, то сможет его обжаловать", - сказала сотрудница суда.

Зоозащитник объяснил, что ему сразу дали понять на суде, что признают виновным. "Никакие доводы мои суд не слушал. Я даже написал ходатайство о прекращении дела, так как с 12 июля, когда один из избивших меня написал донос в ФСБ, прошло 90 суток. Однако суд отказался удовлетворять мое ходатайство, судья заявил, что 90 суток он считает с момента составления протокола, которые еще не прошли. На суде присутствовал силовик, который и сфабриковал это дело против меня по доносу и довел его до суда. Он был явно доволен собой. Суд длился полтора часа, где зачитывались экспертизы моих высказываний в общем зоозащитном чате. Как выяснилось на суде, экспертизы и исследования этих голосовых сообщений проводил главный редактор муниципальной подконтрольной властям газеты «Тихорецкие вести», который выдал нужное для признания меня виновным «исследование»". Я не стал унизительно ждать три часа их решения, которое и так было написано и известно заранее и просто ушел до его оглашения. Поспросил секретаря прислать мне его по почте", - рассказал Джалагания корреспонденту "Кавказского узла".

Джалагания отметил, что согласно санкциям вмененной ему статьи суд может вынести ему штраф от 30 000 до 50 000 рублей, которые он пока не знает где брать, чтобы расплатиться. Зоозащитник отмечает, что с 12 июля никакого наказания избившие его сотрудники приюта, который он проверял до сих пор не понесли и он получил отказ в возбуждении против них уголовного дела.. 

Джалагания рассказал, что на него было совершено еще одно нападение, когда он спасал собаку, за это нападавший был оштрафован на пять тысяч рублей. "За избиение человека, защитившего собаку, - 5000 рублей, а за пацифистские слова - до 50 000 рублей или тюрьма в случае уголовного дела", - отметил Джалагания.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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