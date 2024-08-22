Кубанские зоозащитники заявили о препятствиях в проверке работы приюта "Берегиня"

22 августа 2024, 01:49

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Работу приюта для безнадзорных животных "Берегиня" в Тихорецке невозможно контролировать, так как его владелица Олеся Демчук не пускает на его территорию, заявили кубанские зоозащитники, которые высказались в поддержку Дениса Джалагании. Они опасаются, что в приюте жестоко обращаются с собаками, так как ранее на его месте находился другой приют, где правоохранительные органы нашли десятки нарушений. Олеся Демчук заявила, что никому, кроме Джалагании, не препятствует в посещении приюта.

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. 9 августа Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела. Владелица упомянутого приюта Олеся Демчук заявила, что Джалагания обвиняет ее бездоказательно в жестоком обращении с животными.

Кубанские зоозащитники рассказали 21 августа корреспонденту "Кавказского узла", что не могут контролировать работу приюта для бездомных собак "Берегиня". По их словам, участок, где расположен приют, предназначен для эксплуатации баз и складов. Они обращались в правоохранительные органы по этому поводу, но уже четвертый месяц не получили ответа.

Общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания прокомментировал слова владелицы приюта Олеси Демчук о том, что по жалобам самого Джалагании приют проверяют контролирующие органы, но не находят никаких нарушений. Он задался вопросом, почему по его жалобам проверки проводятся, но ему о результатах этих проверок не сообщается.

По словам Джалагании, в одном из последних ответов из прокуратуры Кавказского района от 1 августа 2024 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") подтверждается, что в течение четырех месяцев администрация Кавказского района не ответила на запрос зоозащитника.

Джалагания рассказал, что с начала года ему удалось привлечь к ответственности по статье 5. 59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений) всего девять чиновников по разным муниципальным контрактам с другими индивидуальными предпринимателями в сфере работы с безнадзорными животными, в большинстве же случаев чиновники либо не реагируют на обращения, либо ограничиваются отписками.

Зоозащитница Марина поддерживает мнение Джалагании касательно того, что есть основания обвинять работников приюта "Берегиня" в негуманном обращении с животными, а руководство приюта - в нарушении законодательства. По ее словам, ранее на месте "Берегини" был другой "Приют". Однако в 2021 году она проникла на его территорию и увиденное повергло Марину в шок. "Это был самый настоящий концлагерь для собак. В одной клетке было до 30 собак. Маленьких, больших, агрессивных и спокойных, больных и даже мертвых. Собаки были голодные и изможденные. Не привитые. Я обратилась за помощью к Денису Джалагании к блогерам, к другим зоозащитникам, и мы все дружно неожиданно пришли на эту территорию [...] Сюжет дошел до Москвы, только тогда местная прокуратура и ветеринария соизволила провести проверку. Они установили 45 нарушений в этом приюте", - рассказала она.

Они возвели огромные заборы и ворота, повесили замки и сообщили нам, зоозащитникам, что больше ни одна нога из нас сюда не попадет

По словам Марины, прокуратура обязала владельца бывшего приюта навести порядок, но он просто закрыл его. Теперь на этом месте открылся новый приют "Берегиня". "Они возвели огромные заборы и ворота, повесили замки и сообщили нам, зоозащитникам, что больше ни одна нога из нас сюда не попадет. Естественно, мы переживаем за животных, зная, что здесь действует одна компания, и ситуация с бездомными животными при наличии таких "закрытых" приютов не улучшается, а только ухудшается", - рассказала зоозащитница.

У Марины также есть приют, в котором содержится более ста животных. Она кормит и лечит их за личные средства. По мнению зоозащитницы, должна обязательно проводиться проверка условий содержания животных в приютах, которые получают муниципальные контракты на миллионы рублей. "В проверяющие должны входить независимые ветврачи, общественные инспекторы, как Джалагания, представители администрации и волонтеры… Иначе коррупции в этой сфере не избежать [...] За голову одной собаки администрация в среднем платит 10 000 рублей. Собаку надо сфотографировать при вылове и при возвращении на волю. Ее должны содержать около 20 дней и за это время поместить на карантин, привить, лечить, стерилизовать и чипировать, кормить до выпуска на волю", - рассказала она.

Волонтер Вера также рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о плохих условиях содержания собак в приюте, который ранее находился на территории "Берегини". "Я видела "приют" [...] У меня был шок и слезы. Но я не смогла попасть в приют за высоким забором, который тут появился [...], даже в рабочие часы приюта к Олесе Демчук не попасть. Она лично мне отказала в этом. Она отказывала и другим зоозащитникам. На каком основании? Мы переживаем за животных, зная, в каком состоянии они содержались тут ранее, и чиновники на наши просьбы провести проверку просто молчат. Я получала ответ из прокуратуры и Росприроднадзора, где они пишут, что внеплановых проверок не проводят", - рассказала зоозащитница.

Не смогла попасть в приют "Берегиня" и волонтер Елена. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что лично обращалась к Олесе Демчук по этому поводу, но ей было отказано.

Владелица приюта "Берегиня" Олеся Демчук подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что лечила животных в приюте, которые ранее работал на данной территории. "Я помогала этим животным, как ветеринар на благотворительной основе", - сказала она.

Она отрицает, что отказывала зоозащитникам в доступе в приют. По словам Демчук, она "никому, кроме Джалагании, не препятствует в посещении ее приюта в рабочие часы", а с Джалаганией у нее неприязненные отношения.

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