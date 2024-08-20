Хозяйка приюта для животных в Тихорецке обвинила Джалаганию в предвзятости

20 августа 2024, 03:23

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Кубанский общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания обвиняет хозяйку приюта для животных "Берегиня" Олесю Демчук в жестоком обращении с животными. По ее словам, после его жалоб приют почти ежедневно проверяют представители различных инстанций, но нарушений не находят. Джалагания, в свою очередь, возмущен тем, что проверяющие органы не отвечают на его письма касательно работы приюта.

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. 25 июля силовики вновь вызвали Джалаганию "для переопроса" по делу о нападении. По доносу на него они вызвали на допрос одну из его коллег и проверяли переписку в ее телефоне, выискивая дискредитацию армии. 9 августа Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела.

Олеся Демчук - владелица приюта "Берегиня" в Тихорецке, возле которого был избит общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания, заявила 19 августа, что Джалагания по неизвестной для нее причине испытывает к ней неприязненное отношение.

«Непосредственно вчера он вновь звонил, писал мне в вызывающей, оскорбительной и угрожающей форме, требовал отвечать на его вопросы. По его версии, я убиваю собак, но это просто глупость и ничем не доказанные обвинения, потому что на каждую собаку у меня имеется отчет. Я пыталась вежливо объяснить Джалагании, что, если его что-то не устраивает, то он может писать заявления в органы, но звонить мне и оскорблять своими подозрениями не нужно. Но он меня не слышит и продолжает свои действия», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После жалоб Джалагании нас почти ежедневно проверяют представители прокуратуры, налоговой, Роспотребнадзора, Росприроднадзора

Демчук рассказала, что по образованию она - ветеринарный врач, у нее трое детей. В 2022 году выиграла муниципальный контракт и открыла приют «Берегиня». На каждую собаку в приюте ведется картотека. Согласно муниципального контракта, в обязанности приюта входит: отлов, вакцинация, стерилизация, лечение, чипирование, нахождение в приюте около месяца и выпуск в место отлова. Приют рассчитан на 200 собак. "В настоящее время в нем находится 150 животных. В приюте работает моя семья. Они занимаются отловом, уборкой за собаками, приготовлением пищи, я провожу операции по стерилизации. После жалоб Джалагании нас почти ежедневно проверяют представители прокуратуры, налоговой, Роспотребнадзора, Росприроднадзора… Никаких претензий к нам нет, нас не закрыли, мы работаем. Джалагания пишет, что мы нарушаем земельный кодекс и держим животных на земельном участке, не предназначенном для приюта. Это действительно так, мы арендуем территорию бывшей базы. Но этот участок не мешает людям, удален от населенных пунктов, что является одним из основных условий для приютов для животных. Примечательно, что территорию базы делит с нами еще один приют, но Джалагания почему-то им совсем не интересуется. Ранее до нас тут был другой муниципальный приют, но на него действительно было много жалоб и контракт с его держателем был расторгнут», - рассказала она.

При этом Демчук признала, что опасению зоозащитников по поводу содержания безнадзорных собак в некоторых приютах зачастую обоснованы. «[Животных] не лечат, не кормят, а иногда даже и убивают. Контроль нужен именно в таких приютах и их закрытие. Но если, как в нашем приюте относятся к животным ответственно и это видно, то почему надо нас обвинять в преступлениях против животных? Если Джалагания считает, что мы убиваем собак, то пусть он покажет место, куда, по его мнению, мы свозим убитых собак», - заявила Демчук.

По ее словам, по договору с предприятием в Тихорецке отходы от стерилизации животных и трупы погибших животных от старости или болезней отвозятся туда. «За время существования приюта у нас умерли всего 4 собаки от болезней и старости. Мы также пытаемся пристроить собак в добрые руки», - отметила она.

Демчук подтвердила, что ее супруги и сотрудник приюта Мандрыкин написали заявление на Джалаганию касательно его высказываний о специальной военной операции.

Денис Джалагания, в свою очередь, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не получил ни одного вразумительного ответа от правоохранительных органов по поводу проверки деятельности приюта "Берегиня", поэтому вынужден сам контролировать его работу.

По его словам, проблема в том, что Олеся Демчук не показывает ему документы и не пускает в приют, в связи с чем и возникли подозрения в нечестной деятельности. «Ответов на мои обращения нет в установленный законом срок по поводу проверки приюта "Берегиня" на соблюдение инструкций по содержанию приюта на муниципальных контрактах", - сказал Джалагания. Он намерен обжаловать отсутствие ответа со стороны соответствующих органов на его письма.

Олеся Демчук подтвердила, что не пускает Джалаганию в приют из-за того, что «он ведет себя неподобающим образом». «Все документы у нас в порядке. Нас проверяла прокуратура и нарушений не нашла», - сказала она.

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