Отказано в возбуждении уголовного дела по факту избиения Джалагании

10 августа 2024, 02:12

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Кубанский зоозащитник Денис Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела против мужчин, избивших его во время посещения приюта для собак. По мнению силовиков, Джалагания должен сам обратиться в мировой суд с иском к обидчикам.

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. 25 июля силовики вновь вызвали Джалаганию "для переопроса" по делу о нападении. По доносу на него они вызвали на допрос одну из его коллег и проверяли переписку в ее телефоне, выискивая дискредитацию армии.

9 августа зоозащитник Денис Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела против избивших и ограбивших его мужчин. В постановлении от 31 июля за подписью временно исполняющего обязанности заместителя начальника Тихорецкого отдела МВД Краснодарского края Д.А. Грицаенко предложил Джалагании обжаловать отказ либо в прокуроре, либо в суд.

По мнению участкового инспектора по Тихорецкому району, который также подписал постановление, в действиях лиц, которые избили и ограбили Джалаганию усматриваются признаки состава преступления, но защищать свои интересы зоозащитник должен сам в порядке частного обвинения путем подачи иска в мировой суд.

Денис Джалагания рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что один из избивших его уже привлекался ранее по административной статье 6.1.1 КоАП РФ за нападение на него же и избиение.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что участковый опросил все стороны конфликта и оппоненты Джалагании заявили, что их действия связаны с пацифистской позицией зоозащитника. По словам одного из участников избиения, который ранее уже был привлечен по административной статье за аналогичные действия, из сообщений в зоозащитном чате ему стало известно о пацифистской позиции Джалагании. «Джалагания Д.З. в данных аудиозаписях открыто осуждает действие ВС РФ в ходе специальной военной операции, политику президента РФ и ряда государственных чиновников, а также призывает к открытому объединению граждан, направленных на протест против действий политики президента РФ", - приводятся слова одного из участников инцидента в постановлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По словам оппонента зоозащитника, он увидел у ворот приюта Джалаганию и, "так как испытывает к нему личную неприязнь", а также в связи с его позицией, "он вышел из машины, при этом взял фрагмент палки от разобранной кровати, подошел к нему и ударил его этой палкой несколько раз, при этом он ему говорил, что это за его осуждение СВО".

"Джалагания Д.З. стал убегать, он побежал и догнал его. Джалагания Д.З. стал извиняться на его видеокамеру за высказывания и просить прощение перед всеми, кто принимает участие в СВО, и говорил, что это он высказывался в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент Джалагания Д.З. находился в состоянии алкогольного опьянения, так как от него отчетливо ощущался запах алкоголя. В ходе конфликта он видел в руках Джалагания Д.З. его мобильный телефон, когда держал его за руку, сам он лично его телефон не забирал, он мог его обронить в ходе потасовки", - написал участковый.

Я был вынужден повторять то, что они мне говорили, иначе они бы меня там убили

Джалагания подтвердил, что, когда, увидел трех вооруженных палками мужчин, пытался убеждать Они свалили его с ног, стали бить, отобрали мобильный телефон и стали требовать извинений. "Я был вынужден повторять то, что они мне говорили, иначе они бы меня там убили. У меня не было выхода", - заявил зоозащитник.

При этом Джалагания назвал клеветой слова о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянение. "Избили, ограбили, заставили извиняться не за что и оболгали. И это ведь не первый раз. Есть решение суда", - посетовал он.

По словам зоозащитника, он получил редакционное задание от одного СМИ и для этого пришел в приют. "Я сотрудничаю с одним из СМИ, получил редакционное задание, повесил удостоверение на шею, взял удостоверение инспектора-зоозащитника, пришел рано утром, потому что в рабочие часы следы уже зачищают и никто публично не будет демонстрировать убийство животных или их вывоз на смерть в голодные места. Почему мой визит вызвал такую агрессию, если в этом приюте все нормально?» - задается он вопросом.

Кроме того, по его словам, участники избиения его знают лично, виделись они неоднократно. Если они считают, что его позиция по СВО нарушает законы Российской Федерации, почему они не обратились в правоохранительные органы по этому поводу.

Джалагания также рассказал, что эксперт судебно-медицинской экспертизы не увидел в его избиения вреда для здоровья, но саму экспертизу ему на руки не выдали, пояснив, что предоставляют ее только полиции.

"По факту причинения [...] телесных повреждений Джалагания Д.З., которые, согласно заключению эксперта № 354/2024 года, сами по себе не влекут кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируются как не причинившие вреда здоровью. В действиях [...] усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ. Согласно ст. 20 УПК РФ указанное преступление относится к категории дел частного обвинения, из чего следует, что уголовное дело по нему может быть возбуждено только на основании заявления потерпевшего либо его представителя. В соответствии со ст. 318 УПК РФ уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица, путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд», -сказано в постановлении участкового инспектора.

Это все очень сложно - добиваться справедливости и порядка общественному деятелю, фактически не имеющему никакой защиты от государства

Адвокат Сергей Егоров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что специализируется на делах зоозащитной тематики и лично знает Дениса Джалаганию, как "порядочного человека, любящего животных, отстаивающего их права". Егоров рассказал, что знает несколько дел, когда именно благодаря стойкой гражданской позиции Джалагании в Краснодарском крае было возбуждено несколько уголовных дел против убийц собак и кошек, "сидящих на муниципальных контрактах". "Это все очень сложно - добиваться справедливости и порядка общественному деятелю, фактически не имеющему никакой защиты от государства», - сказал адвокат.

По его мнению, отказ в возбуждении уголовного дела неправомерен. «Человек избит и ограблен во время исполнения своего общественного долга. Даже сам избивавший это признает. Есть заключение врача о побоях, есть вызов полиции и есть вызов СМП, оказывавшей ему помощь на месте преступления. Поэтому это дело публичного, а не частного обвинения и защищать такого человека должно государство в лице полиции, а не он сам себя», - заявил Егоров.

С его мнение согласна и адвокат Ирина Желтухина. По ее мнению, полицейские неправильно отказали в возбуждении уголовного дела со ссылкой на статьи 115 и 116 УК РФ, потому что что в данном деле усматриваются не только признаки преступления в отношении лица, которое ранее были осуждено за нанесение побоев зоозащитнику, согласно ст. 116.1 УК РФ, но и признаки преступления, согласно ст. 115 ч. 2 п. "г" УК РФ, где говорится о наказании лицу, которое нанесло побои человеку, исполнявшему свой общественный долг.

"В данной статье сказано, что виновный может лишиться свободы на срок до двух лет. А с учетом того, что виновный избивал зоозащитника по политическим или идеологическим мотивам, в чем сам и признался, то согласно пункта «б» этой же статьи ему грозит дополнительное наказание", - сказала Желтухина корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается экспертизы, не установившей вред здоровью, то оба адвокаты сошлись во мнении, что ее можно обжаловать или попросить провести повторную экспертизу. Также адвокаты отметили, что отказ в возбуждении уголовного дела следует обжаловать в прокуратуре.

Денис Джалагания отметил, что это уже второй отказ силовиков в возбуждении УД по факту его избиения, он готов последовать совету адвокатов и обжаловать очередной отказ прокурору.

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