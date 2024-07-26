Полиция Тихорецка отреагировала на избиение Джалагании спустя две недели после инцидента

26 июля 2024, 06:00

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Избитый зоозащитник Денис Джалагания вызван в полицию Тихорецка “для переопроса” по делу о нападении возле приюта “Берегиня”. По доносу на Джалаганию силовики вызвали на допрос одну из его коллег и проверяли пересписку в ее телефоне, выискивая "дискредитацию армии".

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ.

Сотрудник полиции 25 июля позвонил Джалагании по телефону, попросив его явиться в 10.00 мск сегодня, 26 июля в опорный пункт полиции города Тихорецк на улице Ударников, рассказал сам активист корреспонденту “Кавказского узла”.

Джалагания напомнил, что лишь 18 июля добился от участкового постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы своих побоев, тогда как по ложному доносу о дискредитации армии его и еще одну зоозащитницу “молниеносно” вызывали на допрос.

Активист не исключил, что на «повторном опросе» следователь переключит все внимание с побоев на дело о дискредитации. «Такое рвение разобраться в деле про якобы дискредитацию армии, даже по ложному доносу, и такая вялотекущая реакция по делу о моем избиении. Сразу видно, какие дела у них в приоритете, но я намерен довести дело о нападении на меня и грабеже при исполнении общественного долга до конца, до возбуждения уголовного дела и суда», - сказал Денис Джалагания.

По словам активиста, спустя две недели после нападения он чувствует себя значительно лучше.

«Сильно болели места, где были нанесены ушибы палками, но гематомы уже сходят. Судмедэкспертизу я прошел 18 июля, через неделю после события. Насколько мне известно, уголовное дело еще не возбуждено. Спрашивал участкового, почему, он ответил, что сначала меня надо дополнительно опросить. В ФСБ меня больше не вызывали, но вызывали одну из зоозащитниц, изымали и проверяли ее телефон, где была переписка со мной, проверяли без всякого постановления. Женщине, у которой забирали смартфон на изучение, сказали что на первый раз мне будет протокол о дискредитации. Адвоката у меня нет, как и средств на него. В ФСБ по борьбе с экстремизмом меня опрашивали потому, на сколько я знаю, что донос был написан избившим меня мужчиной именно туда. На то, что я просил приют проверить, правоохранительные органы пока никак не отреагировали», - рассказал общественный инспектор.

Зоозащитница, которая представилась Тамарой, подтвердила корреспонденту “Кавказского узла”, что после избиения Дениса, ее вызывали по телефону силовики и опрашивали на предмет его политических высказываний в общем зоозащитном чате.

«Я им пояснила что чат зоозащитный и политику мы там не обсуждаем. Тогда они потребовали от меня предъявить им мой телефон и стали его изучать.Никаких документов об изъятии телефона мне не давали. Они сказали что искали в моем телефоне высказывания Джалагания в нашей общей группе, почему это они делали именно в моем телефоне, я не знаю. Потом, через некоторое время, телефон мне вернули. Я не могла им отказать в передаче телефона: понимала, что если не отдам добровольно, то они отберут его у меня силой», - призналась женщина.

Зоозащитница предположила, что силовикам указала на нее близкая подруга владелицы «Берегини», присутствовавшая в общем чате. По мнению активистов, избиением Джалагании и доносом владельцы приюта хотят отвлечь внимание от нарушений, выявленных зоозащитниками: так, отловленные собаки содержатся на участке с целевым назначением “склады”, тогда как закон требует оформлять землю под целевое назначение “приют для животных”. Волонтеров также насторожило, что животные из приюта необычно быстро “пристраиваются”, но предъявить документацию руководство учреждения отказывается и выяснить подлинную судьбу собак не представляется возможным.

Адвокат Сергей Костюк напомнил, что все сообщения о преступлениях должны рассматриваться в сроки, установленные УПК России. Согласно закону, следователь в течение трех суток после инцидента обязан письменно сообщать о своих действиях потерпевшему.

«При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, вправе получать объяснения и образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, (...) привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий», - процитировал Костюк закон.

По словам Джалагании, никаких письменных сообщений в течении двух недель он от следователя не получал, единственным контактом был звонок с вызовом на переопрос.

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