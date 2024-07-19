Попытка проверить приют в Тихорецке привела активиста к избиению и опросу в ФСБ

19 июля 2024, 10:59

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Трое мужчин избили защитника животных Дениса Джалаганию, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, который по муниципальному контракту должен обеспечивать отлов и гуманное содержание бродячих животных. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных.

Общественный инспектор по обращению с животными в Южном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Денис Джалагания рассказал корреспонденту, что 18 июля добился от участкового инспектора постановления о назначении судебно медицинской экспертизы по факту нанесения ему побоев тремя мужчинами возле приюта для животных в Тихорецке.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" инспектор, ему поступил сигнал от зоозащитников о том, что в приюте в Тихорецке находятся собаки, которых вместо содержания просто убивают, трупы собак рано утром вывозят в неизвестном направлении. 11 июля он ночью прибыл по указанному адресу и стал следить за происходящим.

Около 5.00 во двор указанного дома въехала грузовая машина, накрытая тентом. Он сфотографировал машину и номера на телефон. «Я постучал во двор, вышел мужчина, я показал ему удостоверение инспектора и попросил показать собак, содержащихся в приюте, на что мужчина отреагировал бурно и стал кричать, что это частная территория и стал меня отпихивать от калитки. Я ему пояснил, что это территория приюта для животных в первую очередь. Но мужчина стоял на своем и меня не пустил. Я продолжил наблюдение и увидел, как через время труповозка выехала со двора дома", - рассказал он.

После этого приюту подъехало черное BMW. "Из него вышли трое с палками и агрессивно стали наступать в мою сторону. В них я узнал родственников и знакомых <владелицы приюта> и я понял, что мужчина который меня не впустил, вызвал их. Увидев, что силы неравные и эти трое вооружены палками, я ретировался и постарался от них скрыться, но они побежали за мной. Сбили меня с ног и стали избивать, били по голове, по спине, по рукам и ногам, по груди… Я считаю, что чудом они меня не убили", - рассказал Денис Джалагания.

"Я видел, что среди них ранее судимый Максим <...>. Третий после моего избиения сказал им, что хватит, и они скрылись с места преступления. При этом Максим отобрал у меня телефон, где были зафиксированы номера труповозок, сделаны фото и видео заезда и выезда этой машины», - рассказал о событиях того дня Денис Джалагания.

Он обратился в полицию, где у него приняли заявление о побоях и грабеже, а также обратился в районное отделение Тихорецкой больницы за медицинской помощью, где ему выдали справку о нанесенных увечьях.

Врачи (копия медзаключения имеется в распоряжении "Кавказского узла") диагностировали «ушибы головы, грудной клетки, левой голени, ссадины левого локтевого сустава».

Он так же отметил, что назвал в полиции имя опознанного им нападавшего, но на следующий день его вызвали в ФСБ Тихорецка, где опрашивали на предмет дискредитации российской армии по заявлению избившего его палкой Максима. Выяснилось, что Максим предоставил сотрудникам ФСБ аудиозаписи с высказываниями Джалагания об СВО, которые он счел негативными. «Таким образом я понял, что материал собирают в отношении меня, а не в отношении Максима, хотя казалось бы, какое отношение имеют побои к моему личному мнению об СВО?» - сказал Денис Джалагания,

Он пояснил, что состоит в разных зоозащитных чатах и возможно где-то высказал свою пацифистскую позицию. По словам Дениса Джалагания, телефон следователи ему не вернули, а нападавшие до сих пор на свободе, с них даже не взята подписка о невыезде. "Только сегодня (18 июля) следователь по его делу направил в СМЭ свое постановление для снятия побоев», - рассказал Денис Джалагания.

Корреспондент связалась с опознанным зоозащитником мужчиной, напавшим на Джалаганию. Мужчина заявил, что «избивал за дело».

«Я участник СВО. Вожу каждую неделю гуманитарный груз на СВО для наших парней и этот зоозащитник негативно высказывался об СВО. Наши парни гибнут, и я не смог удержаться нанес ему удары», - признался Максим.

На вопрос, где он слышал негативные высказывания Джалагания об СВО, Максим ответил, что ему их передали знакомые из чата, в котором состоит Джалагания. Он так же рассказал, что пошел в ФСБ с ними, а также передал их сотрудникам отдела по борьбе с экстремизмом. «Они все прослушали внимательно и имеют картину о его судьбе дальнейшей», - заявил Максим.

Денис Джалагания пояснил корреспонденту, что не считает своими высказывания, которые были переданы в ФСБ, каким-то образом дискредитирующими российскую армию, Мужчина, который напал на него, таким образом пытается уйти от ответственности за нанесение побоев и грабеж, и причастность к убийству собак.

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