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21:32, 13 августа 2026

Проблемы с топливом и сбытом вызвали обеспокоенность аграриев на Ставрополье

Мужчина с канистрой и комбайн. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дизтопливо на Ставрополье за месяц, по данным статистики, выросло в цене на 10 рублей, цены на перевозку урожая также выросли, при этом цены на пшеницу неуклонно падают.

Как писал "Кавказский узел", приостановка работы двух зерновых терминалов в Новороссийске после атак БПЛА приведет к существенному снижению поставок зерна на экспорт и повысит риски банкротства сельхозпроизводителей на фоне постоянно снижающихся цен на зерно, указали аналитики.

29 июля власти Ставрополья заявили, что спрос на АИ-95, АИ-92 и дизтопливо вернулся к обычному уровню и составляет около 2,5 тысячи тонн в сутки. Губернатор края поручил отменить ограничения на использование чиновниками служебного транспорта, введенные ранее из-за дефицита топлива. На заправках в ряде городов Ставрополья по-прежнему не хватает бензина, а после его подвоза образуются очереди, пожаловались местные автомобилисты в Telegram, комментируя отчет губернатора о ситуации на топливном рынке.

Смазки и дизель растут в цене на фоне уборки урожая

Как рассказали ставропольские фермеры, бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Местные власти стараются снабжать фермеров горючим — на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых. Впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растет в цене моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники, сообщает сегодня BFM.

По данным властей Ставрополья, стоимость топлива за июль выросла в среднем на 12%. Мониторинг цен проводился на 49 автозаправочных станциях, расположенных на территории региона. Средняя потребительская цена на бензин в июле составила 81,80 рубля за литр, тогда как в июне она была на уровне 72,96 рубля. АИ-92 подорожал с 68,60 до 77,33 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась с 75,56 до 84,88 рубля.  АИ-98 и выше – с 98,15 до 98,98 рубля. Дизельное топливо выросло с 79,70 до 89,39 рубля за литр. Газовое моторное топливо за месяц подскочило в цене с 28,45 до 34,68 рубля, сообщает "Атв медиа".

Цена на пшеницу падает при росте затрат на логистику

Похоже, скоро наша пшеница будет бесценна, в смысле, бесплатна

Из-за блокады портов аграрии в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях вынуждены продавать зерно на 20–30% ниже себестоимости. За пшеницу предлагают 11–11,7 тысячи рублей за тонну без НДС, тогда как затраты на ее производство в отдельных районах достигают 17 тысяч рублей. Одновременно подорожала логистика: доставка тонны зерна в порт при сопоставимых расстояниях обходится в 3–4 тысячи против 2–2,5 тысячи рублей годом ранее, писал 31 июля "Коммерсант".

"Похоже, скоро наша пшеница будет бесценна, в смысле, бесплатна", — написал сегодня в своем Telegram-канале "Аграрное дело на Ставрополье" Александр Пересадин.

Заверения властей в обеспечении фермеров тепличными овощами вызвали вопросы пользователей соцсетей

7 июля глава Ставропольского края Владимир Владимиров отчитался, что аграриев "обеспечили всеми необходимыми ресурсами для бесперебойных работ". "В хозяйствах достаточно техники. Сформирован необходимый запас горюче-смазочных материалов – этот вопрос держим на особом контроле. Минсельхозу края поручил в постоянном режиме отслеживать ситуацию с топливом в каждом хозяйстве, в том числе у фермеров и малых предприятий. Погода все еще переменчивая, что сказывается на темпах работ. Тем не менее планируем завершить уборку в оптимальные агрономические сроки", - писал он в своем Telegram-канале.

наш фермер сегодня покупает дизельное топливо иногда по 140 рублей

Между тем в ходе еженедельного совещания с руководителями краевых ведомств и главами муниципалитетов Владимир Владимиров указывал тогда, что дефицит топлива затронул фермеров. "Да, крупные товаропроизводители вроде как обеспечены более-менее. Но наш фермер сегодня покупает дизельное топливо иногда по 140 рублей", — заявил Владимир Владимиров.

Его заявления тогда вызвали недоумение в комментариях.

"А аграрии до сих пор в недоумении, где брать топливо, зато у этого все ништяк", написал пользователь с ником  имя фамилия.

"Интересно, на каком топливе, по его мнению, должны работать аграрии, что у него все отлично?" -  спросил комментатор с ником Смерть поэта.

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Автор: "Кавказский узел"

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