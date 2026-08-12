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08:00, 12 августа 2026

Водители со Ставрополья пожаловались на отсутствие горючего на АЗС

Объявление на АЗС об отсутствии бензина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заправках в ряде городов Ставрополья по-прежнему не хватает бензина, а после его подвоза образуются очереди, пожаловались местные автомобилисты в Telegram, комментируя отчет губернатора о ситуации на топливном рынке.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля власти Ставрополья заявили, что спрос на АИ-95, АИ-92 и дизтопливо вернулся к обычному уровню и составляет около 2,5 тысячи тонн в сутки. Губернатор края поручил отменить ограничения на использование чиновниками служебного транспорта, введенные ранее из-за дефицита топлива.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 11 августа отчитался в своем телеграм-канале, что обсудил с подчиненными ситуацию с топливом и что поручил краевому Минэнерго подготовить прогноз.

На телеграм-канал губернатора подписаны около 147 тысяч пользователей. На 08.00 мск 12 августа этот пост набрал 82 реакции и 80 комментариев.

Пользователи, позиционирующие себя как водители, в комментариях сообщили, что дефицит бензина сохраняется. "Город Светлоград, бензина нету. Очереди каждый день", – написал Виталий Борисович Гаврилин. "Минводы, только утром заправиться можно или караулить бензовозы", – сообщил Bezzz_Shuma. "Кисловодск с бензином беда", – отметила Vиктория Malinova.

На нехватку бензина АИ-95 пожаловались жители сразу нескольких городов. "С бензином все также очень нестабильно, вчера не было 95-го ни на "Лукойле", ни на "Роснефти" Пятигорск, в Кисловодске вообще беда. Стало даже хуже, чем в начале июля", – написала Татьяна. "У вас только 95-го нет, а в Светлограде его можно сказать вообще нет. Утром выдают с 7.30 до 8.30 и хватит. И это сразу после сообщения, что обстановка с топливом нормализовалась", – ответил ей Андрей Черевко.

Другие комментаторы указали, что отсутствие очередей на некоторых АЗС связано с отсутствием там бензина. "Очередей нет, бензина нет. Очереди будут, когда бензин будет. Для оценки очередей необходимо завести бензин", – написал Vladimir. "Какие очереди? Бензина нет вообще", – отметил Андрей.

Жители Ставрополя также предложили властям оценивать ситуацию непосредственно на АЗС. "Для того, чтобы оценить ситуацию с топливом, в частности, в городе Ставрополе, нужно просто проехать по адресам расположения АЗС. На это вам нужно выделить всего 1 час", – написал Дмитрий Авдусин. "Беда бедовая с топливом. На "Газпроме" на Пирогова хвост до круга Тухачевского, а бензина на заправке нет", – пожаловалась Ирочка.

О большой очереди после появления бензина сообщил еще один пользователь. "Газпром" на южном обходе, бензин появился и очередь появилась от круга около 100 авто. А вы, наверное, смотрите там, где бензина нету, так там точно очередей нету", – написал Сергей Зименс. "Нефтекумск тоже очереди на заправку каждое утро", – сообщил пользователь Не известно.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Аналитики ранее отметили, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования. При этом аналитики считают, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

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Автор: "Кавказский узел"

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