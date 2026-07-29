Власти Ставрополья рапортовали о стабилизации ситуации с горючим

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Спрос на АИ-95, АИ-92 и дизтопливо на заправках Ставрополья вернулся к обычному уровню и составляет примерно 2,5 тысячи тонн в сутки, отчитались власти.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что "Роснефть" и "Башнефть" увеличили лимит на продажу бензина до 50 литров, а "Газпром" полностью отменил ограничения на своих АЗС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Аналитики заявили, что полностью снимать лимиты до октября, когда завершится сезон повышенного спроса, не стоит.

В Ставропольском крае стабилизировалась ситуация с топливом, сообщило сегодня управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

"Фиксируется положительная динамика по самым востребованным видам топлива: АИ-95, АИ-92 и дизтопливу. Пиковые значения по разбору на АЗС преодолены: спрос пошел на спад и вернулся к обычному уровню – примерно 2,5 тыс. т в сутки", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

В регионе на сетевых заправках сохраняется привычный порядок цен. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал поручение отменить ограничения на использование чиновниками служебного транспорта. Также он поручил создать ресурс для мониторинга доступности топлива, чтобы жители края могли видеть реальную обстановку на АЗС, сказано в сообщении.

Напомним, 14 июля Владимир Владимиров поручил ставропольским чиновникам меньше пользоваться служебным транспортом, это позволит, по его словам, высвободить для коммерческого рынка около 3000 тонн топлива ежемесячно. Губернатор отметил, что для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, а все выезды за его пределы – только по согласованию с ним. Аналогично – в муниципальных администрациях, в думе и советах депутатов на местах.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис подтолкнул водителей в регионах юга России к массовому переходу на газ. Из-за наплыва желающих установить ГБО в автомастерских образовались большие очереди, и некоторые автомобилисты стали обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.

При этом аналитики считают, что массовый перевод автомобилей на газ не позволит решить проблему дефицита топлива из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Быстро создать её невозможно, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что массовый переход на газ не станет долгосрочной тенденцией. После восстановления поставок бензина и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО спадёт, считает он.