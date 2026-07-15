Губернатор Ставрополья поручил чиновникам сократить использование служебного транспорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Владимиров поручил ставропольским чиновникам меньше пользоваться служебным транспортом, это позволит, как он заявил, высвободить для коммерческого рынка около 3000 тонн топлива ежемесячно.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в край направлены дополнительные объемы топлива, вводить какие-то дополнительные ограничения на продажу не требуется.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевым министрам и главам муниципалитетом сократить использование служебного транспорта, об этом он сообщил 14 июля в своем телеграм-канале по итогам совещания по вопросам снабжения региона топливом.

Владимиров отметил, что для краевых руководителей машины могут использоваться только в Ставрополе, а все выезда за его пределы - только по согласованию с ним. Аналогично - в муниципальных администрациях, в думе и советах депутатов на местах. По оценкам властей, это позволит высвободить для коммерческого рынка около трех тысяч тонн топлива каждый месяц.

Также Владимиров предложил топливным компаниям увеличить лимиты продажи горючего на один автомобиль, чтобы уменьшить очереди на АЗС. Для машин экстренных служб, общественного транспорта, коммунальных и дорожных служб губернатор поручил закупать топливо по прямым контрактам с крупными нефтяными компаниями. Он также пообещал проверить все списки и исключить из них административный транспорт.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.