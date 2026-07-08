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06:40, 8 июля 2026

Дошло до суда дело бывшего руководителя "Теплосети" Ставрополя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело бывшего гендиректора "Теплосети" Ставрополя Владимира Вдовина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, рассмотрит Промышленный районный суд.

"Кавказский узел" информировал, что в августе прошлого года сотрудники ФСБ задержали при получении взятки гендиректора "Теплосети" Владимира Вдовина, осужденного ранее за растрату на посту гендиректора "Ставрополькрайводоканала". Суд отправил его в СИЗО.

На рассмотрение Промышленного районного суда Ставрополя поступило уголовное дело бывшего гендиректора АО "Теплосеть" Владимира Вдовина, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, пишет 7 июля "Коммерсант" со ссылкой на следственное управление Следкома России по региону.

По данным следствия, Вдовин в июне и августе 2025 года получил от индивидуального предпринимателя более 2,7 миллиона рублей за продление договора аренды трех портативных мини-теплоэлектростанций. Он потребовал от предпринимателя перечислять ему каждые три месяца 30% от суммы арендной платы за пользованием ими. На имущество Вдовина наложен арест, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.

Напомним, что в марте 2018 года Ленинский райсуд Ставрополя признал бывшего гендиректора "Ставрополькрайводоканала" Владимира Вдовина виновным в растрате и приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также к 10 тысячам рублей штрафа. Вдовин обжаловал приговор, и в июне того же года Ставропольский краевой суд заменил ему условный срок полумиллионным штрафом. 

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Автор: "Кавказский узел"

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