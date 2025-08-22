×

Кавказский узел

16:58, 22 августа 2025

Руководитель "Теплосети" Ставрополя арестован по обвинению о взятке

Владимир Вдовин. Фото: Дума Ставропольского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники ФСБ задержали при получении взятки гендиректора “Теплосети” Владимира Вдовина, осужденного ранее за растрату на посту гендиректора "Ставрополькрайводоканала". Суд отправил его в СИЗО. 

"Кавказский узел" информировал, что в марте 2018 года Ленинский райсуд Ставрополя признал бывшего гендиректора "Ставрополькрайводоканала" Владимира Вдовина виновным в растрате и приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также к 10 тысячам рублей штрафа. Вдовин обжаловал приговор и в июне того же года Ставропольский краевой суд заменил ему условный срок полумиллионным штрафом. 

Генеральный директор акционерного общества "Теплосеть" в Ставрополе Владимир Вдовин задержан по уголовному делу о взятке на сумму свыше 2,7 млн рублей. Его задержали при получении денег с поличным, сообщило краевое управление ФСБ. Вдовин возглавил “Теплосеть в феврале 2020 года и на сегодняшний день еще не уволен с этого поста, сообщает со ссылкой на силовиков “Интерфакс-Юг”. 

Согласно версии следствия, взятку от индивидуального предпринимателя Вдовин получил частями в июне и в августе через посредника. "Денежные средства предназначались за продление договора по аренде мини-теплоэлектростанций, заключенного между организацией и ИП", - говорится в сообщении ставропольского Следкома. 

Прокуратура Ставрополья, в свою очередь, сообщила, что поддержала ходатайство об аресте гендиректора “Теплосети”.  Как уточняет пресс-служба судов края, в июне 2025 года посредник принес 1 млн 470 тысяч рублей прямо в рабочий кабинет обвиняемому, а в августе “при аналогичных обстоятельствах” передал вторую часть суммы - 1 млн 289 тысяч рублей.

По решению суда гендиректор ставропольской “Теплосети” заключен под стражу “на один месяц и 29 суток”, сообщается в Telegram-канале судов Ставрополья. 

Уголовное дело против Вдовина расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. 

Автор: "Кавказский узел"

