Житель Ставрополья арестован по делу о финансировании экстремистов
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Следователи в Ставрополе предъявили обвинение в причастности к экстремистской организации и ее финансировании молодому жителю Изобильненского округа.
Обвиняемому 20 лет, он задержан и помещен в СИЗО по решению суда. Вмененная ему статья об участии в деятельности запрещенной экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) предусматривает от двух до шести лет лишения свободы, статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК) от пяти до десяти лет заключения.
Эпизод финансирования экстремистской деятельности датирован февралем 2026 года - тогда, как считает следствие, обвиняемый перевел деньги запрещенной организации. В феврале и апреле того же года он публично демонстрировал фото- и видеоматериалы этой организации в одном из общежитий в Ставрополе, пропагандируя насилие в отношении “группы лиц определенной категории”, сообщил официальный Telegram-канал краевого Следкома.
Название организации, род занятий обвиняемого и сумма его денежного перевода в сообщении ведомства не раскрываются. Также следователи не уточнили, к какой именно группе относилась вменяемая молодому человеку пропаганда насилия.
Комментариями обвиняемого или его адвоката “Кавказский узел" пока не располагает.
"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело по статье о финансировании экстремистской организации в начале июня было возбуждено против 29-летнего жителя Ставрополя. Ранее аналогичное дело из-за денежного перевода, совершенного в 2026 году, было возбуждено против жительницы Дагестана.
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