21:46, 20 апреля 2026

Жительница Дагестана обвинена в финансировании экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До восьми лет лишения свободы грозит жительнице Дагестана по статье о финансировании экстремистской деятельности за перевод на счет ликвидированной организации. 

Поводом для возбуждения уголовного дела против женщины стали материалы республиканского управления ФСБ, которое обнаружило совершенный в 2026 году денежный перевод. 

Согласно версии следствия, жительница Дагестана была сторонницей некой некоммерческой организации, которая в России была признана экстремистской, запрещена и ликвидирована по решению суда. 

Женщина "осуществила денежный перевод на банковский счет, используемый для обеспечения деятельности указанной организации", сообщил Telegram-канал Следкома Дагестана. 

В ведомстве не уточнили, когда именно была запрещена деятельность организации, о которой идет речь, и какую сумму обвиняемая перевела на счет. Также следствие не указывает, согласилась ли женщина с обвинением. 

Вмененная ей статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России), предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Дело направлено прокурору, после утверждения обвинительного заключения женщина предстанет перед судом.

"Кавказский узел" писал, что 9 апреля 2026 года Верховный суд признал движение "Мeмориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Адвоката не пустили на заседание, которое прошло в закрытом режиме.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность движения "Мeмориал" признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
