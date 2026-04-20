Жительница Дагестана обвинена в финансировании экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До восьми лет лишения свободы грозит жительнице Дагестана по статье о финансировании экстремистской деятельности за перевод на счет ликвидированной организации.

Поводом для возбуждения уголовного дела против женщины стали материалы республиканского управления ФСБ, которое обнаружило совершенный в 2026 году денежный перевод.

Согласно версии следствия, жительница Дагестана была сторонницей некой некоммерческой организации, которая в России была признана экстремистской, запрещена и ликвидирована по решению суда.

Женщина "осуществила денежный перевод на банковский счет, используемый для обеспечения деятельности указанной организации", сообщил Telegram-канал Следкома Дагестана.

В ведомстве не уточнили, когда именно была запрещена деятельность организации, о которой идет речь, и какую сумму обвиняемая перевела на счет. Также следствие не указывает, согласилась ли женщина с обвинением.

Вмененная ей статья о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России), предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Дело направлено прокурору, после утверждения обвинительного заключения женщина предстанет перед судом.

"Кавказский узел" писал, что 9 апреля 2026 года Верховный суд признал движение "Мeмориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Адвоката не пустили на заседание, которое прошло в закрытом режиме.

* деятельность движения "Мeмориал" признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.