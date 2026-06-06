Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

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Кирилл Мухтаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1803 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1802 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Кирилл Мухтаров, сообщила сегодня, 6 июня, в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"8 июня пройдет прощание с участником СВО, рядовым Мухтаровым Кириллом Газизовичем. Кирилл учился в средней школе №4. После получения профессии, заключил контракт и [участвовал в боевых действиях]. Погиб при выполнении боевых задач […]. У него осталась мама, отец, жена, брат, сестра", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1803 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 27 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Виктор Горбачев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.