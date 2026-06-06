×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:02, 6 июня 2026

Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кирилл Мухтаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1803 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1802 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Кирилл Мухтаров, сообщила сегодня, 6 июня, в своем телеграм-канале администрация Урюпинска. 

"8 июня пройдет прощание с участником СВО, рядовым Мухтаровым Кириллом Газизовичем. Кирилл учился в средней школе №4. После получения профессии, заключил контракт и [участвовал в боевых действиях]. Погиб при выполнении боевых задач […]. У него осталась мама, отец, жена, брат, сестра", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1803 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 27 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Виктор Горбачев.

Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671 Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:00, 6 июня 2026
Член политсовета оппозиционной партии задержан в Армении
11:06, 6 июня 2026
Шесть кандидатов от "Сильной Армении" стали подозреваемыми по уголовному делу
08:18, 6 июня 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
06:21, 6 июня 2026
Разблокирован проезд к горному селу в Дагестане
05:23, 6 июня 2026
9
 Задержанный за комментарий про Дудаева журналист Серегин* арестован
04:23, 6 июня 2026
Эвакуированные из-за угрозы подтопления жители Славянского района вернулись домой
Все события дня
Новости
09:37, 4 июня 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях
Мужчина и множество смартфонов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:44, 4 июня 2026
Арестован обвиняемый в государственной измене волгоградец 
Южный окружной военный суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:55, 3 июня 2026
Суд счел законным отказ в выплате денежного довольствия контрактнику из Волгограда
Кирилл Присяжнюк. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:00, 3 июня 2026
Обвинение Присяжнюка в убийстве 20-летней давности вызвало в соцсети дискуссию о необъективности следствия
Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
07:02, 3 июня 2026
Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:51, 5 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:15, 4 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скопления мусора в городе Прохладный. Фото: Общественная служба новостей / https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhiteli-prohladnogo-v-kabardino-balkarii-pozhalovalis-chto-gorod-pogryaz-v-musore/
05 июня 2026, 23:18
Жители Прохладного назвали критической ситуацию с вывозом мусора

Митинг блока Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 июня 2026, 19:50
ЦИК назначил заседание об отмене регистрации блока Карапетяна

Обмен пленными. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
05 июня 2026, 17:24
Депутат Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Обыск в редакции Armat Media. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PPUhPfPjqZE&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2F
05 июня 2026, 14:24
Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше