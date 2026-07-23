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12:52, 23 июля 2026

Сотрудники ТЦ Царукяна "Ариндж Молл" потребовали от силовиков не мешать работе

Акция протеста сотрудников ТЦ Царукяна "Ариндж Молл". 23 июля 2026 г. Фото: https://armeniatoday.am/society-ru/1105872/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы павильонов торгового центра «Ариндж Молл» в Котайкской области, принадлежащего семье арестованного лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна, вышли на акцию протеста. Несколько дней назад были опечатаны ряд павильонов, в качестве причины была названа проходящая рядом высоковольтная линия. Предприниматели требуют объяснений и не мешать работе.

Как писал "Кавказский узел", директор "Ариндж Молла" Алик Назарян сообщил, что сотрудники комитета госдоходов за две-три недели до задержания Царукяна изъяли документы и данные с компьютеров. 

7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Премьер-министр Никол Пашинян в мае заявил, что завод "Араратцемент" будет национализирован. Прокуратура после сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия и направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент". Работники  "Араратцемент" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста, а через несколько дней Антикоррупционный суд передал компанию  "Араратцемент"  под управление государству, прокуратура также требует конфискации других активов бизнесмена. Здание спорткомплекса Гагика Царукяна "Мульти Спорт" полностью перешло в собственность мэрии Еревана.

В расположенный в Котайкской области Армении торговый центр «Ариндж молл» 23 июля пришли правоохранители и осуществляют действия, из-за которых последние не могут заниматься своей повседневной торговлей, сообщает  shamshyan.com.

В знак протеста сотрудники готовятся прибегнуть к радикальным мерам, вплоть до перекрытия трассы Арташатское шоссе – автодорога Севан. Полицейские ведут с последними переговоры, чтобы они не пошли на подобный шаг, пишет News.Amю

«Мы – владельцы павильона. Пришли и закрыли свыше 20 магазинов. Объясняют это тем, что территория находится под высоковольтными линиями электропередач, но в то же самое время напротив идет строительство, и указанная территория тоже находится под этими линиями. Печально и то, что нам не предъявляют никаких документов, никаких оснований, просто дословно передали причину и в нерабочий день пришли, опломбировали павильоны и ушли», - заявил один из сотрудников.

Часть павильонов в торговом центре "Ариндж молл" закрыли 20 июля, пишет "Спутник Армения". "Опечатали все магазины первой линии и стоянку. Никого не предупредили, никаких уведомлений не было. Народ вышел на акцию, люди борются за свой кусок хлеба. А голодные люди на все способны", - приводит агентство слова одного из участников акции.

Сотрудники ТЦ заявляют, что вышли на акцию из-за боязни, что без предупреждения могут быть опечатаны и их торговые павильоны, как это произошло с другими. 

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Автор: "Кавказский узел"

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