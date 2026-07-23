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05:00, 23 июля 2026

Арест Теваняна продлен на фоне заявлений о его проблемах со здоровьем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ереване оставил под арестом лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, обвиненного в госизмене. Соратники Теваняна заявили, что в СИЗО его состояние резко ухудшилось. 

Как писал "Кавказский узел", 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна, который был вторым номером в списке кандидатов партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов. Теванян обвинен в госизмене и шпионаже. Суд заключил его под арест на два месяца, разрешив ему участие в избирательных процессах через представителей. По итогам выборов "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент. 

20 мая во время предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы для уголовного преследования Андраника Теваняна за госизмену. На следующий день Следственный комитет сообщил, что против Теваняна инициировано дело о госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну. Теванян назвал обвинения "нелепыми", поскольку он сложил депутатский мандат в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году. 

Суд 22 июля удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок ареста Андраника Теваняна еще на два месяца, сообщил адвокат политика Сергей Марабян. По словам защитника, решение суда не обусловлено обстоятельствами уголовного производства "в прямом смысле слова". 

“Единственное, что было зафиксировано, - право на медицинскую помощь: следователя и все соответствующие органы обязали ее обеспечить”, - приводит слова Марабяна информагентство “Новости-Армения”. 

За день до решения суда, 21 июля, партия “Мать Армения” распространила заявление о резком ухудшении состояния здоровья Теваняна, который содержится в уголовно-исправительном учреждения “Ереван-Кентрон”. 

По словам соратников, во время утреннего медосмотра 20 июля у политика резко упало артериальное давление. В заявлении партии утверждается, что “Теванян находился на грани жизни и смерти”, но позднее его состояние стабилизировалось. Сотрудники СИЗО решили не вызывать ему “скорую помощь”, хотя рассматривали такую возможность. 

“Теванян до ареста никогда не имел проблем с давлением и, вообще, каких-либо серьезных проблем со здоровьем”, - цитирует сообщение партии News.am.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июля была арестована на два месяца кандидат в депутаты от партии "Процветающая Армения" и член правления партии "Мать Армения" Арегназ Манукян. За месяц до этого, 12 июня, сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в квартире Манукян и допросили ее по делу Теваняна. Защита Арегназ Манукян 20 июля обжаловала ее арест. 

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Автор: "Кавказский узел"

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