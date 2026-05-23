Суд арестовал Теваняна на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер партии "Мать Армения" и второй номер предвыборного списка партии "Процветающая Армения" Андраник Теванян арестован сроком на два месяца. Суд разрешил ему участие в избирательных процессах через представителей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна. Сегодня сторонники Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера.

20 мая во время предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Андраника Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну. Теванян назвал обвинения "нелепыми", поскольку он сложил депутатский мандат в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году.

Адвокат Арам Орбелян заявил журналистам, что материалы дела не содержат не только признаков государственной измены, но и вообще какого-либо состава преступления, пишет Aysor.am.

Суд разрешил Теваняну участие в избирательных процессах через представителей. По словам адвоката, защита планирует опротестовать решение об аресте политика, передает Armenia Today.

Напомним, партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах. Теванян 15 февраля заявил, что предвыборная программа "Процветающей Армении" их "полностью удовлетворила", и заявил о необходимости "участия оппозиционных сил на выборах единым фронтом", добавив, что "необходима смена власти".

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

