Кавказский узел

23:21, 23 мая 2026

Суд арестовал Теваняна на два месяца

Лидер партии "Мать Армения" и второй номер предвыборного списка партии "Процветающая Армения" Андраник Теванян арестован сроком на два месяца. Суд разрешил ему участие в избирательных процессах через представителей.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна. Сегодня сторонники Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера.

20 мая во время предвыборной кампании премьер-министр Никол Пашинян заявил, что СНБ направит в Следственный комитет материалы уголовного преследования Андраника Теваняна по статье о госизмене. На следующий день Следственный комитет сообщил, что в отношении Андраника Теваняна инициировано уголовное производство по обвинению в госизмене и шпионаже. По версии следствия, Теванян в 2024 году за вознаграждение в 622 тысячи долларов передал иностранной спецслужбе сведения с закрытого заседания парламента, содержащие государственную тайну. Теванян назвал обвинения "нелепыми", поскольку он сложил депутатский мандат в 2023 году и не мог участвовать в закрытых парламентских слушаниях в 2024 году.

Оппозиционный политик Андраник Теванян - лидер партии "Мать Армения", второйй номер предвыборного списка партии "Процветающая Армения" арестован сроком на два месяца, сообщило агентство "Новости Армения".

Адвокат Арам Орбелян заявил журналистам, что материалы дела не содержат не только признаков государственной измены, но и вообще какого-либо состава преступления, пишет Aysor.am.

Суд разрешил Теваняну участие в избирательных процессах через представителей. По словам адвоката, защита планирует опротестовать решение об аресте политика, передает Armenia Today.

Напомним, партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" вместе принимают участие в парламентских выборах. Теванян 15 февраля заявил, что предвыборная программа "Процветающей Армении" их "полностью удовлетворила", и заявил о необходимости "участия оппозиционных сил на выборах единым фронтом", добавив, что "необходима смена власти".

Вопросы будущего Армении стали центральными в предвыборной агитации

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах.

Раздробленность оппозиции не стала меньше на фоне начавшейся 8 мая агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители блоков "Сильная Армения" и "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

