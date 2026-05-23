23:59, 23 мая 2026

Отношения с Азербайджаном стали предметом дискуссии в агитационных выступлениях политиков Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации пытался поставить себе в заслуги улучшение отношений с Азербайджаном. Сами войны и жертвы в них - результат политики правительства Пашиняна, возразили его оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм. 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Армения никогда не пойдет на конфликт с Москвой, его основные оппоненты на парламентских выборах сконцентрировались на будущем страны и безопасности ее жителей.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В течение последних суток основные политические силы Армении продолжили активную кампанию в Facebook*, используя социальные сети как главный инструмент мобилизации сторонников. Центральными темами стали мирный договор с Азербайджаном, геополитический выбор Армении, социально-экономическая ситуация и противостояние «новой власти» с прежними элитами.

Мир с Азербайджаном Пашинян включил в свои достижения

На страницах партии «Гражданский договор» и премьер-министра Никола Пашиняна продолжилась активная агитация в поддержку курса «мира и устойчивого развития».

Главный акцент — необходимость окончательного урегулирования отношений с Азербайджаном и отказа от политики постоянной конфронтации. В ряде публикаций подчеркивалось, что Армения должна сосредоточиться на государственном строительстве, экономике и безопасности внутри международно признанных границ.

"Человечность государства и общества сегодня выше, чем когда-либо, потому что установился мир", - заявил на своей странице в соцсети Пашинян.

В ряде публикаций он использует лозунг «Защитим мир вместе».

Оппозиция в агитации затронула экономику и вопросы конфликта с Азербайджаном

 Партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" агитировала сегодня в Эчмиадзине. «Сильная Армения» строит агитацию вокруг темы «утраты национального достоинства» при действующей власти.

За последние сутки в публикациях партии и Самвела Карапетяна акцент делался на следующих тезисах: нынешняя власть «сдает национальные интересы»; политика уступок Азербайджану ведет к ослаблению Армении.

Карапетян позиционирует себя как фигуру «национального восстановления» и пытается объединить протестный электорат вокруг темы безопасности. 

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. Самвел Карапетян, согласно армянским законам, не может стать главой правительства, поскольку имеет российский и кипрский паспорта.

"Туризм создает больше рабочих мест для всех. Благодаря следующему премьер-министру Армении Самвелу Карапетяну город Эчмиадзин станет одним из развитых туристических центров Армении", - заявил представитель партии Нарек Карапетян.

Партия пообещала и реформы армии. "Наши солдаты должны служить с честью. Срок службы составит один год. Зарплата солдат составит 40 000 драмов (около 108 долларов США) в месяц", - говорится на странице партии.

Упоминается в предвыборной риторике и отношения с Азербайджаном. Так, Нарек Карапетян призвал прийти на голосование. "Либо ты придешь на выборы, либо азербайджанцы", - заявил он.

Кампания Роберта Кочаряна за последние сутки сосредоточена почти исключительно на теме безопасности и критике политики Пашиняна. Команда Кочаряна сегодня агитировала в Армавире.

Главный мотив высказываний Кочаряна и представителей "Альянса Армения": власть «проиграла войну» и Армения потеряла влияние в регионе.

Также он заявил, что нынешнее руководство Армении разрушает традиционные союзнические связи. "2-3 месяца предупреждаем не тыкать русского медведя. Но они так и делают, потом обвиняют Россию в разрушении отношений", - говорит бывший президент на видео, опубликованном в соцсети.

Особенно активно используются заявления Пашиняна о Карабахе.

В частности Кочарян отметил, что Пашинян "пожертвовал тысячами людей".

«Процветающая Армения» продолжает делать ставку на социально-экономическую повестку.

Так, Гагик Царукян отчитался о встрече с представителями малого и среднего бизнеса, где обсуждались существующие проблемы и возможности для развития. "В рамках программы «Предложение Армении» планируются основные налоговые льготы, облегчение бремени кредитов и системные реформы для малого и среднего предпринимательства", - пишет политик на своей странице.

Партия старается дистанцироваться от наиболее радикальной политической конфронтации и делает упор на хозяйственную и социальную повестку.

Напомним, поступают многочисленные заявления о давлении на избирателей, которые намерены голосовать против правящей партии, заявил бывший омбудсмен Армении, лидер партии "Крылья единства" Арман Татоян. Представители "Гражданского договора" отказались признать, что педагогов и школьников на митинг в Апаране собрали чиновники.

Учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области 13 мая вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор". В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу Армении, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

