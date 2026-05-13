17:24, 13 мая 2026

Избирком Армении объявил нарушением участие учителей и школьников в предвыборной агитации

Учителя и ученики в Арагацотнской области приняли участие в предвыборной агитации. 13 мая 2026 г. Скриншот видео https://news.am/ru/video/1034979

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу Армении, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Как писал "Кавказский узел", учителя и ученики трех школ общины Апаран Арагацотнской области сегодня вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии "Гражданский договор". В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал ранее политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

Центризбирком и Минобразования отреагировали на инцидент

Центризбирком Армении призвал политические силы вести предвыборную агитацию в рамках Избирательного кодекса, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Комиссия напомнила, что при предвыборной агитации запрещается использование административного ресурса лицами, находящимися на публичной службе, работниками медицинских организаций, образовательных учреждений и дошкольных учебных заведений при исполнении ими своих полномочий.

Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) объявило о расследовании зарегистрированных в Арагацотнской области случаев участия школ в агитационной  кампании, сообщает "Арменпресс".

Министерство также направляет все сообщения в правоохранительные органы

"МОНКС Республики Армения получает сообщения о нарушениях школьными учителями, сотрудниками и учащимися запрета на агитацию в учебных заведениях в рабочее и учебное время. Один такой случай был зарегистрирован сегодня, 13 мая, в городе Апаран. Ряд учителей и учащихся учебных заведений в селах Арагац и Кучак участвовали в политической агитации в рабочее время. Министерство совместно с соответствующим уполномоченным органом начнет отдельное расследование для выяснения деталей дела и применения предусмотренных законом мер. Министерство также направляет все сообщения в правоохранительные органы в соответствии с установленной процедурой расследования", - процитировало сообщение министерства издание.

Представитель кабмина отрицает причастность правящей партии к скандальной истории

Правящая партия не имеет отношения к привлечению учителей и учеников к агитации, заявил сегодня изданию News.am находящийся в отпуске министр экономики Геворк Папоян.

Если окажется, что мы имеем к этому какое-либо отношение, я попрошу прощения

Он заверил, что у правящей партии нет проблем с обеспечением участия граждан в агитации, и она не связана с происшествием в Арагацотнской области. «Если окажется, что мы имеем к этому какое-либо отношение, я попрошу прощения», - добавил министр.

Папоян призвал учителей и учеников во время занятий посещать уроки. «Может быть, они пришли после окончания занятий, может быть, в данный момент у них нет занятий. Я не знаю», - отметил он.

Педагоги признались в сокращении уроков ради участия в агитации

Учителя школы села Беркарат Арагацотнской области сообщили сегодня, что их на «Газелях» привезли в Апаран на агитацию правящей партии. Двое из них сообщили, что для участия в агитации они сократили занятия «во имя Пашиняна».

Одна из учительниц, Вардитер Григорян, заявила, что все учителя и директор школы Анна Варданян выразили желание принять участие в агитации, а учеников отправили по домам. Она добавила, что ничего страшного в этом не видит, и отметила, что они заранее готовились к этому дню, пишет издание.

Издание Aysor.am по телефону связалось с директором школы Анной Варданян, но она отказалась отвечать на вопрос, было ли сокращение уроков сделано по её распоряжению. «Это моё право, я не даю интервью. Я не собираюсь давать интервью», - сказала Варданян и прервала разговор.

Наблюдатели подтвердили нарушения в Арагацотнской области

Миссия наблюдателей «Очевидец» сообщила изданию, что сегодня в общине Апаран подтверждены случаи злоупотребления административным ресурсом, нарушения запрета на политическую деятельность в общеобразовательных учебных заведениях и вовлечение несовершеннолетних в агитационную кампанию.

По данным миссии, наблюдатели на месте зафиксировали, что директора и учителя ряда школ общины и близлежащих населенных пунктов в рабочее время, во время занятий, организованно участвовали в мероприятии.

Школьники были выведены с уроков с целью встретить премьер-министра и принять участие в агитационном мероприятии

«Особую обеспокоенность вызывает то, что по прямому указанию учителей и администрации школьники были выведены с уроков с целью встретить премьер-министра и принять участие в агитационном мероприятии. Детям раздавали флаги. Более того, школьникам заранее давались указания принудительного характера даже относительно внешнего вида, одежды, а также прически. Девочкам, в частности, рекомендовали приходить с косичками», - сообщили в миссии.

Координировал детей-агитаторов высокопоставленный чиновник

По данным "Очевидца", наблюдатели лично стали свидетелями того, как руководители некоторых школ и педагоги по телефону отдавали распоряжения, требуя обеспечить обязательное и организованное участие детей. Директор одной из школ не только освободил учеников от занятий для участия в митинге, но и раздал детям футболки с символикой, ассоциирующейся с правящей партией «Гражданский договор» и ее политической агитацией.

При этом, по данным миссии, организатором сбора детей и сотрудников был высокопоставленный местный чиновник. Он координировал людей на месте, лично встречал детей, раздавал им агитационные флаги и давал указания о том, кто и где должен находиться во время мероприятия.

«Подобное злоупотребление собственными полномочиями и должностным положением со стороны лица, занимающего публичную должность, а также руководства школы подлежит строгой правовой оценке», - приводит издание позицию наблюдательной миссии.

Напомним, официально период предвыборной агитации начался 8 мая, но фактически предвыборные баннеры и портреты лидеров политических сил появились на улицах городов и сел более чем за месяц до этой даты. В ЦИК Армении пояснили, что размещение наружной рекламы политических сил вне официального периода агитации не является нарушением.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

