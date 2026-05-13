Человек пострадал в кубанском поселке при атаке БПЛА

При атаке беспилотника произошел пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района, пострадал один человек.

Как писал "Кавказский узел", поселок Волна Темрюкского района неоднократно упоминался в связи с атаками беспилотников. Так, утром 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Днем 18 февраля власти отчитались, что пожар в поселке Волна потушен.

Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации.

Напомним, 15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой – на следующий день.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".