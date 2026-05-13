×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:19, 13 мая 2026

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сеймур Мирзабалаев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1929 военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 12 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1928 военных из Дагестана.

В Чулатской школе Табасаранского района открыли мемориальную доску Сеймуру Мирзабалаеву, убитому в специальной военной операции, сообщил глава района Магомед Курбанов.

Сеймур Мирзабалаев - уроженец села Чулат. После завершения учебы в Чулатской средней школе проходил срочную службу в городе Грозный в Чечне. В 2023 году он ушел добровольцем на специальную военную операцию, где служил разведчиком самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского батальона. В феврале этого года был убит "в ходе выполнения боевой задачи". У него остались супруга, трое детей и два внука.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1929 бойцов из Дагестана.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

11 мая администрация Табасаранского района сообщила, что Фархат Тагиров и Азиз Махмудов убиты в военной операции.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:29, 12 мая 2026
Продлен арест бывшего министра строительства Северной Осетии
18:24, 12 мая 2026
Суд в Карачаево-Черкесии конфисковал имущество бывшего министра Бугаева
17:33, 12 мая 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
15:56, 12 мая 2026
Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Напсо
12:57, 12 мая 2026
3
 Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани
11:53, 12 мая 2026
Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после подтопления дороги
Все события дня
Новости
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
20:59, 12 мая 2026
Суд отказался истребовать показания силовика из дела об убийстве Кардашова
Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
19:12, 12 мая 2026
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:33, 12 мая 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Камнепад в Чародинском районе. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru/
11:53, 12 мая 2026
Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после подтопления дороги
04:50, 12 мая 2026
Жители микрорайона в Махачкале добились внимания чиновников к ситуации с арестом домов
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Стоп-кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше