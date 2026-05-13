Боец из Дагестана убит на Украине

Сеймур Мирзабалаев из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1929 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 12 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1928 военных из Дагестана.

В Чулатской школе Табасаранского района открыли мемориальную доску Сеймуру Мирзабалаеву, убитому в специальной военной операции, сообщил глава района Магомед Курбанов.

Сеймур Мирзабалаев - уроженец села Чулат. После завершения учебы в Чулатской средней школе проходил срочную службу в городе Грозный в Чечне. В 2023 году он ушел добровольцем на специальную военную операцию, где служил разведчиком самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского батальона. В феврале этого года был убит "в ходе выполнения боевой задачи". У него остались супруга, трое детей и два внука.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

11 мая администрация Табасаранского района сообщила, что Фархат Тагиров и Азиз Махмудов убиты в военной операции.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.