×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:57, 12 мая 2026

Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани

Подросток на больничной койке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девятиклассник задержан в Гулькевичском районе после стрельбы из пневматического оружия в школе. Ранены два школьника, они госпитализированы.

Инцидент произошел в Гулькевичском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников. Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное", - написал он.

Власти планируют "разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие", отметил чиновник. "В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования", - говорится в публикации.

Стрелявший школьник задержан, сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления МВД.

"Сегодня утром в Отдел МВД России по Гулькевичскому району поступило сообщений о стрельбе в общеобразовательной школе №1. По предварительной информации, учащийся 9 класса совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, и скрылся с места происшествия. Известно о двоих несовершеннолетних, пострадавших от его действий", - приводит его слова "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал о подобном случае в Анапе, произошедшем 11 февраля. В тот день один из студентов индустриального техникума открыл стрельбу около образовательного учреждения. В результате погиб охранник техникума, который не дал нападавшему войти в здание. Ранения получили также сотрудница техникума и студент.

Суд заключил под стражу самого стрелка и молодого человека, который подстрекал его к преступлению. Также Следком возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, не обеспечившего хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний студент.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org/
10:55, 12 мая 2026
Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram
Дети на уборке мазута. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:50, 12 мая 2026
Эколог раскритиковал привлечение школьников к уборке пляжа в Туапсе
Девушка в СИЗО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:49, 11 мая 2026
Жительница Крыма рассказала о пытках после задержания в аэропорту Сочи
Девушка в маске. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:59, 11 мая 2026
Пользователей Telegram возмутило заверение в безопасности химического запаха на улицах Анапы
Пятна на пляже в Чемитоквадже. Стоп-кадр видео https://t.me/agentstvonews/15274.
21:02, 10 мая 2026
Нефтяные загрязнения обнаружены на входящем в состав Сочи пляже
Персоналии
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org/
12 мая 2026, 10:55
Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram

Аймани Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 мая 2026, 19:36
Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 мая 2026, 15:02
Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 

Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
11 мая 2026, 12:02
Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше