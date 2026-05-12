Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани
Девятиклассник задержан в Гулькевичском районе после стрельбы из пневматического оружия в школе. Ранены два школьника, они госпитализированы.
Инцидент произошел в Гулькевичском районе, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников. Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное", - написал он.
Власти планируют "разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие", отметил чиновник. "В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования", - говорится в публикации.
Стрелявший школьник задержан, сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления МВД.
"Сегодня утром в Отдел МВД России по Гулькевичскому району поступило сообщений о стрельбе в общеобразовательной школе №1. По предварительной информации, учащийся 9 класса совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, и скрылся с места происшествия. Известно о двоих несовершеннолетних, пострадавших от его действий", - приводит его слова "Интерфакс".
"Кавказский узел" писал о подобном случае в Анапе, произошедшем 11 февраля. В тот день один из студентов индустриального техникума открыл стрельбу около образовательного учреждения. В результате погиб охранник техникума, который не дал нападавшему войти в здание. Ранения получили также сотрудница техникума и студент.
Суд заключил под стражу самого стрелка и молодого человека, который подстрекал его к преступлению. Также Следком возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, не обеспечившего хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел 17-летний студент.
