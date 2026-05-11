Кавказский узел

09:59, 11 мая 2026

Пользователей Telegram возмутило заверение в безопасности химического запаха на улицах Анапы

Девушка в маске. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Химический запах на улицах Анапы связан с работами около Новороссийска и не представляет угрозы, заверила глава города в ответ на жалобы горожан. Сильный запах газа и симптомы отравления свидетельствуют о загрязнении воздуха, не согласились пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", экологическая ситуация в Анапе ухудшилась после того, как 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

Разлив нефтепродуктов привел к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Вечером 9 мая жители Анапы начали жаловаться на запах газа. Многие жители сообщали, что на улице у них из-за запаха разболелась голова, а другие рассказали, что запах ощущался даже в квартирах, сообщило 10 мая издание 93.ru.

Подобные жалобы изложили и пользователи Telegram в комментариях к публикациям мэра Светланы Масловой. "Сегодня 10.05 снова пахнет газом. На этой неделе 4 дня в неделю пахло газом. Прокомментируйте, пожалуйста. Планируете ли что-то делать с невыносимым запахом газа во всём городе?" - написал Sergey Konkov.

"Да, очень воняет газом! В курортном городе такое недопустимо, люди приезжают морским воздухом подышать", - присоединилась к претензии Ирина.



"Подтверждаю, что именно вчера был сильнейший запах газа с улицы, пришлось закрыть все окна. Это район ул. Ленина, Евскина... Звучали песни военных лет, стояла полевая кухня, было много народу. Хотели позвонить в газовую службу, но через какое-то время запах исчез", - написала 10 мая в своем комментарии Рио-Рита.

В тот же день Светлана Маслова отреагировала на жалобы. "Вижу много вопросов о том, почему в Анапе периодически чувствуется запах газа. Разъясняю. Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска. И при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре доносится до Анапы и исчезает сразу, как меняется направление ветра", - написала она, не уточнив, о каких работах идет речь.

Это явление не представляет угрозы, заверила чиновница. "Контроль за состоянием воздуха ведёт Управление Роспотребнадзора. Если замеры зафиксируют превышение допустимых норм, ведомство уведомит местные власти и жителей, для принятия соответствующих мер безопасности. При этом, если вы чувствуете стойкий запах газа в помещении, незамедлительно звоните 112 или 04", - говорится в публикации.

В поселке Южная Озереевка, в частности, расположен морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума. На этом терминале нефть загружается в танкеры для отправки получателям.

По состоянию на 09.45 мск 11 мая, под сообщением мэра размещено 43 комментария. Авторы многих из них скептически отреагировали на объяснение главы города.

"Светлана Борисовна, вы пытаетесь убедить население и гостей города, что это нормально. Но! Люди вам сообщают, что это не нормально, это проблема. Признайте проблему, не игнорируйте это. Сообщайте руководству выше", - написал Sergey Konkov, который ранее просил мэра прокомментировать ситуацию.

"Как же нет угрозы здоровью, если начинает сильно болеть голова, першит горло и появляется кашель при появлении этого "аромата"?! И плюс тошнота у детей. Проблема есть, нельзя её игнорировать!" – возмутилась Anna.



"От этой вони болит голова, идёт горечь, сильно тошнит. Ребенка 5 лет вырвало сегодня", - пожаловался Владимир. "Вчера и сегодня с утра был стойкий запах газа в разных районах Анапы", - сообщила 10 мая Лариса А.

"А что на этой базе изготавливают, какие работы проводят, если это пахнет не газом? Тогда чем?" – задалась вопросом Галина.

"«Не переживайте, вдали это безопасно». Так это звучит? Это в целом безопасно? Или пока вы далеко? И как оценить степень этой безопасности? Наличие запаха само по себе означает, что это есть в атмосфере... В целом сообщение [главы города] обо всем и ни о чем", - написал Yaroslav Malozemov.



"Конечно, это не нормально, надо решать проблему!" – призвала Диана. "Если дышать вонью невозможно, то это уже большая проблема для здоровья, даже если сам запах не токсичен", - указала Angela.

"Это ненормально, когда на улице и в квартирах (запах при закрытых окнах попадает через вентиляционные трубы) - газовая камера. Не вредно для здоровья - это ложь, у людей есть симптомы отравления (головная боль, головокружение, тошнота)", - написала Liubov.

"Вопрос этот нужно ставить не главе администрации МО.  Писать нужно в министерство природных ресурсов и экологии РФ, и другие федеральные органы власти", - высказал мнение vychaslav.



"Ну неправду же пишете, товарищ мэр.... Людям плохо физически от этих "ароматов", - укорила Маслову Екатерина. "Это явление не представляет угрозы". Светлана Борисовна, поясните пожалуйста, какое вещество содержится в воздухе при проведении этих работ, что становится тяжело дышать, начинается головокружение и тошнота? Почему вы считаете, что оно не представляет угрозы, если люди массово жалуются на состояние здоровья, не могут выйти из дома и вести нормальный образ жизни?" – написала сегодня Елена Ф.

Напомним, в Туапсе 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Кроме того, 24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Материалы о последствиях разлива мазута в Анапе и Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

