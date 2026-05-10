17:02, 10 мая 2026

Боец из Белореченска убит в зоне СВО

Мемориальная доска Дмитрию Шафикину. Скриншот фото прокуратуры Краснодарского края от 10.05.26, https://t.me/proc_23/28437?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Шафикин убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 843 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 апреля официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края. 

В школе № 8 Белореченского района состоялось открытие мемориальной доски её выпускнику Дмитрию Шафикину, сообщила прокуратура Краснодарского края. Дмитрий родился 2 июня 1991 года в Курчатове. После переезда в Белореченский район, стал учится в школе № 8.  В сентябре 2022 года Дмитрий отбыл на спецоперацию, был рядовым миномётчиком. Убит 2 октября 2023 года во время артиллерийской атаки на направлении Артёмовск – Андреевка в ДНР. Награждён орденом Мужества, посмертно, говорится в сообщении в Telegram-канале .

Таким образом официально признаны убитыми не менее 843 бойцов из Краснодарского края.

Ранее власти Белореченского района в ноябре 2024 года сообщали, что в зоне СВО убиты Евгений Литеров и Виктор Любимов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

