Глава села на Кубани убит в зоне СВО
Эдуард Попов, глава села Львовское, убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля официально признаны убитыми не менее 841 бойца из Краснодарского края.
В ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб глава Львовского сельского поселения Северского района Эдуард Попов, сообщила сегодня администрация Северского района.
Он родился в 1972 году, окончил Саратовское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ, служил во внутренних войсках МВД РФ и правоохранительных органах, является ветераном боевых действий в Чечне, имеет государственные награды - Орден Мужества и медаль «За службу» III степени. Женат, двое детей. В сентябре 2021 года был избран главой Львовского сельского поселения. После начала СВО заключил контракт, говорится в сообщении.
Таким образом, официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края.
Ранее о смерти бойца из Северского района стало известно в ноябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Дмитрий Бобров.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.
