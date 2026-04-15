15:50, 15 апреля 2026

Глава села на Кубани убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Попов, глава села Львовское, убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля официально признаны убитыми не менее 841 бойца из Краснодарского края. 

В ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб глава Львовского сельского поселения Северского района  Эдуард Попов, сообщила сегодня администрация Северского района.

Он родился в 1972 году, окончил Саратовское высшее военное командное училище ВВ МВД РФ, служил во внутренних войсках МВД РФ и правоохранительных органах, является ветераном боевых действий в Чечне, имеет государственные награды - Орден Мужества и медаль «За службу» III степени. Женат, двое детей. В сентябре 2021 года был избран главой Львовского сельского поселения. После начала СВО заключил контракт, говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 842 бойцов из Краснодарского края.

Ранее о смерти бойца из Северского района стало известно в ноябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит  Дмитрий Бобров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
