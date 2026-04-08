Пять бойцов с Кубани названы убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсинском округе родственникам бойцов, убитых в военной операции, переданы награды. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 840 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 835 бойцов с Кубани.

Представители властей передали награды родственникам бойцов, убитых в военной операции на Украине, сообщил 7 апреля в своем телеграм-канале глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

В публикации названы убитыми Роман Величко, Сергей Топунов, Максим Шкуропат, Дмитрий Катков и Константин Чугин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 840 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Туапсе стало известно 1 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Кравцов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.