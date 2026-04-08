06:24, 8 апреля 2026

Пять бойцов с Кубани названы убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсинском округе родственникам бойцов, убитых в военной операции, переданы награды. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 840 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 835 бойцов с Кубани.

Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06 28.03.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Не менее 4415 бойцов из СКФО и 4536 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Представители властей передали награды родственникам бойцов, убитых в военной операции на Украине, сообщил 7 апреля в своем телеграм-канале глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

В публикации названы убитыми Роман Величко, Сергей Топунов, Максим Шкуропат, Дмитрий Катков и Константин Чугин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 840 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Туапсе стало известно 1 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Кравцов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

События
00:52, 8 апреля 2026
Житель Адыгеи потушил Вечный огонь и попал под следствие
21:14, 7 апреля 2026
Замглавы Анапы заподозрена в превышении должностных полномочий
14:53, 7 апреля 2026
Число пострадавших от потопа в Дагестане превысило 6200
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
Все события дня
Новости
Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05:45, 8 апреля 2026
Врачи оценили состояние пострадавших во время атаки БПЛА в Новороссийске детей
Пляж в Темрюкском районе. Фото: https://t.me/opershtab23/14949
03:49, 8 апреля 2026
Более 6000 тонн песка с мазутом собрали с начала работы волонтеры в Темрюкском районе
02:50, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала длительные сроки для топ-менеджеров кубанского "Газпрома"
01:51, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре конфисковал активы Андрея Коробки
21:14, 7 апреля 2026
Замглавы Анапы заподозрена в превышении должностных полномочий
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
07 апреля 2026, 22:08
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Наводнение в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России по Республике Дагестан
07 апреля 2026, 18:48
До 1,5 млн дагестанцев попали в зону ЧС из-за наводнения

Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=z9DuNaeUPy8
07 апреля 2026, 15:55
ЕСПЧ признал нарушением запрет на выезд Исмайловой из Азербайджана

Возвращение семей в Ходжавенд. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-hodzhavend-vozvrashayutsya-eshe-33-semi#gallery_a362611c065cb7f3cb86cb6eb64e62b3-5
07 апреля 2026, 12:54
33 азербайджанские семьи возвращены в Ходжавенд

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше