Суд отказался вернуть участок земли сочинскому казаку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинский казак Владимир Галка не смог через суд добиться возвращения в собственность изъятого властями земельного участка, который он обрабатывает 30 лет.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года сочинский казак Владимир Галка пожаловался, что участок земли, который был отдан казачьему обществу в адлерском поселке, был ошибочно передан в муниципальную собственность, а теперь чиновники предлагают выкупить его обратно на торгах. По словам жителей поселка, часть земель, выделенных казакам, оказалась проданной посторонним людям. Владимир Галка пожаловался в прокуратуру Краснодарского края на волокиту прокуроров Адлера и Сочи и действия чиновников, которые отобрали у него землю. Перед Новым годом на участке были снесены забор и ворота.

Ранее о том, что сочинские казаки не могут оформить право собственности на землю, выделенную им 20 лет назад, он сообщил "Кавказскому узлу" . "Нашему казачьему обществу в 1991 году администрация Сочи выделила своим Постановлением 11,4 га земли под ИЖС в Адлере. Участки были распределены между нами, и составлены списки землепользователей. Мы начали оформлять свои участки в собственность в 2011 году. Прошло уже более 10 лет, а мы так и продолжаем ходить по кабинетам чиновников в надежде оформить выделенную 20 лет назад землю", - написал автор обращения, добавив, что 10 лет назад чиновники "обманом получили" от него заявление с просьбой оформить его участок в муниципальную собственность, а теперь ссылаются на это заявление.

Адлерский районный суд Сочи 22 мая отказал в удовлетворении иска местного жителя, потомственного казака Владимира Галки, который пытался вернуть изъятый властями земельный участок площадью 1078 кв. м в микрорайоне Блиново. Истец не смог присутствовать на заседании из-за гипертонического криза, развившегося на фоне пережитого ранее инсульта

Заседание Адлерского районного суда Сочи, назначенное на 22 мая, завершилось молниеносно, процесс занял не более пяти минут, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга истца Ольга Корягина, присутствовавшая в зале суда.

«Муж прийти не смог, у него подскочило давление, случился сильнейший криз. Он до сих пор тяжело восстанавливается после инсульта, который перенес на фоне всех этих нервов с судами и уничтожением нашего забора. Судья зачитал текст иска скороговоркой, пробубнил только нашу просительную часть с требованиями. Затем спросил мнение представительницы администрации города, действующей по доверенности от исполняющего обязанности мэра Сочи Олега Прошунина. Та коротко заявила: "Просим в иске отказать". Судья тут же ушел и вернулся с готовой резолютивной частью - отказать полностью. Мотивированное решение пообещали выдать только в июне», - рассказала Корягина.

Напомним, что конфликт вокруг участка длится годами. Согласно материалам дела, еще в 1991–1993 годах исполнительный комитет Сочинского горсовета и администрация города отвели 11,4 гектара земли в микрорайоне Блиново под индивидуальную жилую застройку для Адлерского казачьего круга. По итогам затяжных судебных разбирательств в 2009–2012 годах Адлерское казачье общество добилось расширения списка нуждающихся в жилье казаков до 35 человек.

В этот утвержденный список вошел и Владимир Галка, состоящий в казачестве с 1994 года. В 2009 году за Галкой официально закрепили сформированный участок площадью 1078 кв. м. Мужчина более 30 лет открыто пользовался этой землей, обрабатывал ее и исправно платил земельный налог, что подтверждается квитанциями и справками ФНС, приложенными к иску.

Проблемы начались в марте 2011 года, когда Галка обратился в департамент имущественных отношений Сочи, чтобы оформить землю в собственность (большинство его соратников-казаков к тому моменту свои участки уже приватизировали). По версии истца, тогдашний руководитель департамента и его подчиненные воспользовались юридической неграмотностью казака. Чиновники заверили, что процедура пойдет быстрее, если он напишет заявление о «переводе участка в муниципальную собственность».

Под диктовку сотрудников Галка подписал документ, который власти впоследствии интерпретировали как отказ от прав. Уже через месяц, 15 апреля 2011 года, заместитель директора департамента в одностороннем порядке подписал распоряжение №674 «р», зачислив участок в реестр муниципальной собственности. Затем власти снесли забор вокруг участка. В официальном ответе администрации Сочи за подписью исполняющего обязанности заместителя главы города П.Л. Северова снос забора назван законным исполнением регламентов. Чиновники ссылаются на то, что, согласно выписке из ЕГРН, право муниципальной собственности на этот участок зарегистрировано еще 20 июня 2011 года. Поскольку земля принадлежит городу, а «сведения о договорах аренды, купли-продажи или соглашениях о перераспределении в отношении участка в департаменте отсутствуют», любое нахождение там третьих лиц и возведение заборов город считает незаконным. Ответ мэрии строится на формальном факте: земля числится за муниципалитетом, а значит права гражданина Галки не нарушены, так как юридически они не были до конца оформлены.

Юрист усмотрел в решении суда признаки нарушения законодательства

Произошедшее имеет признаки грубого нарушения земельного законодательства и принципа равноправия граждан, считает независимый от данного дела адвокат Тимур Ахмедов. «Ситуация выглядит крайне неоднозначно с правовой точки зрения. Во-первых, гражданин Галка не являлся единоличным собственником на момент 2011 года - земля выделялась казачьему обществу как юридическому лицу. Соответственно, распоряжаться этой землей или передавать ее муниципалитету сам Галка по закону не имел права, а чиновники не имели права принимать такое заявление от ненадлежащего лица. Во-вторых, налицо избирательный подход. Если весь земельный массив в 11.4 гектара выделялся казакам на одинаковых условиях, и остальные 34 человека смогли оформить участки в собственность, то изъятие земли именно у Галки выглядит как дискриминация. Тот факт, что суд Адлера вынес решение за пять минут, даже не углубившись в тридцатилетнюю историю добросовестного владения и уплаты налогов, говорит о формальном подходе правосудия. Безусловно, это решение необходимо обжаловать в апелляционном порядке в Краснодарском краевом суде сразу после получения полной мотивированной части», - прокомментировал он ситуацию корреспонденту "Кавказского узла".

Защита Владимира Галки заявила о намерении продолжать борьбу и готовит жалобы в вышестоящие судебные инстанции, а также обращение в Конституционный суд РФ для разрешения возникшей правовой коллизии. Сам Владимир Галка сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «полностью выбит из жизненной колеи, потому что с этой землей связано 30 лет жизни», где он с семьей проводил большую часть своего времени. «Как мне жить дальше с чувством, что меня не считают за человека, не считаются с моими правами в моей стране - я не знаю», - сказал он.