Военный из Дагестана убит на Украине

Старший лейтенант Руслан Чурухов из Тарумовского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1948 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1947 бойцов из Дагестана.

В Привольненской школе Тарумовского района была открыта памятная парта Руслану Чурухову, убитому в специальной военной операции, отчиталась районная администрация на своей странице во "ВКонтакте".

Руслан Чурухов родился 8 февраля 1986 года в селе Привольный. После окончания Привольненской школы, он продолжил обучение в Дагестанском государственном педагогическом университете, получив специальность "Безопасность жизнедеятельности". В 2008 году он прошел военную службу, получив звание лейтенанта.

С мая 2023 года Чурухов, как доброволец, принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер". За время службы он был награжден медалями "За взятие Бахмута", "Бахмутская мясорубка" и "Медалью за храбрость" 2 степени. 5 сентября 2024 года был назначен командиром мотострелкового взвода, ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта.

12 апреля 2025 года Чурухов был убит у населенного пункта Новгородское. У него осталась жена, трое сыновей и дочь.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1948 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти военных в СВО из Тарумовского района стало известно 1 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты рядовой Курбан Магомедов и младший сержант Олег Щепетков.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.