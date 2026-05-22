Военный из Дагестана убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Старший лейтенант Руслан Чурухов из Тарумовского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1948 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 21 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1947 бойцов из Дагестана.
В Привольненской школе Тарумовского района была открыта памятная парта Руслану Чурухову, убитому в специальной военной операции, отчиталась районная администрация на своей странице во "ВКонтакте".
Руслан Чурухов родился 8 февраля 1986 года в селе Привольный. После окончания Привольненской школы, он продолжил обучение в Дагестанском государственном педагогическом университете, получив специальность "Безопасность жизнедеятельности". В 2008 году он прошел военную службу, получив звание лейтенанта.
С мая 2023 года Чурухов, как доброволец, принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК "Вагнер". За время службы он был награжден медалями "За взятие Бахмута", "Бахмутская мясорубка" и "Медалью за храбрость" 2 степени. 5 сентября 2024 года был назначен командиром мотострелкового взвода, ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта.
12 апреля 2025 года Чурухов был убит у населенного пункта Новгородское. У него осталась жена, трое сыновей и дочь.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1948 бойцов из Дагестана.
Ранее о смерти военных в СВО из Тарумовского района стало известно 1 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты рядовой Курбан Магомедов и младший сержант Олег Щепетков.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
