Военный из Дагестана убит на Украине

Арслан Джантамиров из Хасавюрта убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1947 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1946 бойцов из Дагестана.

В администрации Хасавюрта прошла церемония передачи ордена Мужества семье убитого в специальной военной операции Арслана Джантамирова, сообщила сегодня местная администрация в Telegram-канале.

Награда была передана матери Ухман Баймурадовой. Детали биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1947 бойцов из Дагестана.

27 апреля 2026 года было названо имя еще одного убитого на Украине выходца из Хасавюрта, Сулеймана Гамзатова.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".