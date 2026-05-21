Военный из Дагестана убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Арслан Джантамиров из Хасавюрта убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1947 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1946 бойцов из Дагестана.
В администрации Хасавюрта прошла церемония передачи ордена Мужества семье убитого в специальной военной операции Арслана Джантамирова, сообщила сегодня местная администрация в Telegram-канале.
Награда была передана матери Ухман Баймурадовой. Детали биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1947 бойцов из Дагестана.
27 апреля 2026 года было названо имя еще одного убитого на Украине выходца из Хасавюрта, Сулеймана Гамзатова.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
