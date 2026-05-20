Продлен срок ареста волгоградскому журналисту Кошелеву

Центральный районный суд Волгограда до 23 июня продлил арест журналиста Виталия Кошелева, подозреваемого в крупном вымогательстве у главного врача одной из поликлиник Дзержинского района.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля апелляционный суд отклонил жалобу защиты волгоградского журналиста Виталия Кошелева, обвиняемого в вымогательстве, на арест и оставил его в СИЗО до 23 мая, его коллега Алексей Серовой находится под домашним арестом.

По данным следствия, весной этого года в правоохранительные органы обратилась главный врач одной из волгоградских поликлиник. Женщина заявила, что неизвестные вымогают у нее более 1 млн 200 тысяч рублей. Выяснилось, что давление на нее оказывали через анонимный телеграм-канал с многотысячной аудиторией, который вели Виталий Кошелев и Алексей Серовой. На этом ресурсе публиковались сведения о ней и ее близких, не соответствующие действительности и наносившие урон репутации. Затем авторы канала вышли на связь с врачом и потребовали деньги за прекращение публикаций и удаление уже вышедших материалов. 26 марта стало известно о задержании в Волгограде двух журналистов.

На сегодняшнем заседании в суде следственные органы ходатайствовали о продлении меры пресечения на месяц "для дачи действиям обвиняемого окончательной правовой оценки". Виталий Кошелев и его адвокат Альберт Кармазиновский в суде возражали против доводов представительного следствия, однако суд согласился с ходатайством органов, сообщило сегодня издание "Волгоград онлайн".

"Изучив представленные следствием доказательства, оценив совокупность обстоятельств дела, суд счел необходимым продлить меру пресечения в виде заключения под стражу, считая её необходимой для обеспечения надлежащего хода судебного разбирательства", - цитирует издание постановление суда.

Виталию Кошелеву продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Кавказский узел" также писал, что задержанный силовиками в Волгограде блогер Алексей Ульянов был госпитализирован после задержания по делу о вымогательстве, затем его перевели в изолятор. По версии следствия, он требовал деньги за неразмещение нежелательной дли бизнесменов информации. 4 декабря 2025 года он был арестован на два месяца.