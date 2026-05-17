Контрактник из Котово убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

19-летний Константин Харахоркин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1783 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1782 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Константин Харахоркин из Котово, сообщило волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

Убитому было 19 лет, срочную службу в армии он не проходил, рассказал изданию V1.ru отец погибшего. По его словам, сын получил образование штукатура-маляра и сразу после учебы начал подрабатывать, а 31 августа 2024 года добровольно подписал контракт с Минобороны.

В зоне СВО Харахоркин служил штурмовиком, с 17 марта 2025 года считался пропавшим без вести. Позднее стало известно, что он погиб. У него остались отец, братья и сестры, пишет издание.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1783 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти участника СВО из Котово стало известно 19 апреля. Тогда власти сообщили, что в боевых действиях убит 23-летний Игорь Петров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.