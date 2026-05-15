Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры продолжают убирать пляжи в Тюменском, Гизель-Дере и других населенных пунктах Туапсинского округа, пострадавших от разлива нефтепродуктов. В соцсети размещены призывы обеспечить их питанием и расходниками и оказать помощь в работе. Оперштаб отчитался о сборе в Туапсе почти 30 тысяч кубометров водомазутной смеси.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Гизель-Дере под Туапсе собрали более 200 мешков загрязненной нефтепродуктами гальки. Они попросили помощи волонтеров, чтобы полностью очистить прибрежную территорию.

Волонтерам в Туапсе требуется помощь, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Анапа. Волонтеры моря".

Шепси - нужна помощь в мойке и волонтёрам на точке; также требуются расходники, вода, хознужды, рабочие руки. Бондаренко, 30, нужны руки для помощи животным; водители, курьеры, фотографы. Гизель Дере нужны продукты и гуманитарка для штаба по уборке мазута. В Тюменском волонтерам нужны вода, еда и помощь на пляже, говорится в сообщении.

В частности, для волонтеров, которые убирают мазут в поселке Тюменский, нужны продукты. "Ребята каждое утро встают в 5.30 и идут чистить берег", - написала Екатерина Штерн в сообществе "Разлив на связи".

Она указала, что волонтерам нужны яйца, вареная колбаса, сосиски, сыр, творожный сыр, кефир, йогурты, молоко, печенье и сладости, огурцы.

Также необходимы постельное белье, перчатки, сменные фильтры, мешки, отметила она же в другом сообщении.

"Заказала перчатки (30 пар), ожидаются завтра", - написала в ответ Елена Дружинина.

"Заказала одно пастельное белье, один набор фильтров и немного перчаток", - написала Наталья.

"Заказала 4 пары бахил, будут 19 мая", - сообщил Мартина Вельветовна.

Оперштаб отчитался о вывозе почти 30 тысяч кубометров грунта с мазутом

В Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края. По состоянию на 15 мая, собрано и вывезено 29,9 тыс. кубических метров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В работах задействованы 445 человек и 112 единиц техники, в том числе от МЧС России, говорится в сообщении.

С 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале в Туапсе. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Отметим, на территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".