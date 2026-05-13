05:55, 13 мая 2026

Помощь волонтеров требуется жителям туапсинского поселка для уборки пляжа от нефтепродуктов

Собранные жителями мешки с загрязненной галькой в поселке Гизель-Дере. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Евгенией Красильниковой.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Гизель-Дере под Туапсе собрали более 200 мешков загрязненной нефтепродуктами гальки. Они попросили помощи волонтеров, чтобы полностью очистить прибрежную территорию.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля в Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. Повреждения получили 60 жилых домов, пять частных домов были разрушены полностью. В конце апреля после новых атак были сильно повреждены несколько частных домов около нефтезавода. 5 мая власти отчитались о переселении в пять квартир маневренного фонда семей, лишившихся жилья в результате атак беспилотников.

Жители поселка пансионата Гизель-Дере в Туапсинском районе собрали свыше 200 мешков гальки, покрытой нефтью, но для того, чтобы окончательно очистить территорию, необходимы волонтеры, рассказала 12 мая корреспонденту «Кавказского узла» жительница поселка Евгения Красильникова.

«У нас был трехдневный субботник с 9 по 11 мая. При поддержке администрации. Она предоставила расходники, технику, были и спасатели из «Кубань-Спаса». Мы собрали свыше 200 мешков загрязненной гальки, но остались еще места, куда техника зайти не может. У нас очень узкая прибрежная долина, железная дорога идет вблизи берега, и потому у берега установлено много волнорезов и отбойников, чтобы прилив ее не разрушил. Как раз «карманы» между ними оказались труднодоступны либо вообще недоступны для техники. Сейчас мы размышляем, как очистить, и заодно отмыть и заново покрасить их. И хотя в сборе активно участвовали жители поселка и окрестных населенных пунктов, но сейчас нам нужны и волонтеры», - отметила она.

Загрязненная нефтепродуктом галька в поселке Гизель-Дере. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Евгенией Красильниковой.Красильникова подчеркнула, что владелец одного из гостевых домов в поселке согласился предоставить номера для размещения волонтеров по себестоимости коммунальных услуг.

Координатор штаба по очистке берега в поселке Алан Кодзаев подтвердил, что сейчас рассматриваются различные способы очистки пространства между отбойниками и волнорезами. «Возможно, будем строить временные мостики, возможно – высаживаться с воды и чистить их и собирать загрязненную гальку таким образом», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Начальник Шепснинского территориального отдела Александра Володина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что работы по очистке пляжей от нефти ведутся по всей территории поселения. «У нас началось тогда же, когда и в городе. Работы на пляжах ведутся, все очищается. Стараемся справляться своими силами», - подчеркнула она.

Володина затруднилась назвать точное количество собранного загрязненного грунта, подчеркнув, что итоговую оценку еще не делали. «На всех пляжах по-разному. Где-то 500 мешков, где-то – 600, где-то вообще 1000», - заметила она.  

С 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале в Туапсе. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

Отметим, на территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
