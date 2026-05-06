02:12, 6 мая 2026

Власти Туапсе отчитались о расселении пяти пострадавших семей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять квартир маневренного фонда в Туапсе предоставлены семьям, лишившимся жилья в результате атаки беспилотников в апреле.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов были разрушены полностью

Власти Туапсе 5 мая отчитались о переселении в маневренный фонд семей, лишившихся жилья в результате атак беспилотников. Им предоставлены временные квартиры в жилом доме на улице Пушкина. 

“Подготовили к заселению пять квартир маневренного фонда. Сюда переселятся пять семей, чье жилье оказалось поврежденным или утраченным в результате атак БПЛА”, – говорится в сообщении главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко.

По словам чиновника, сотрудники коммунальных служб провели в квартирах уборку, а также “подремонтировали жилплощадь” и завезли необходимую мебель, чтобы квартиры были “полностью готовы для проживания”.

“Люди останутся здесь, пока не будет полностью решен вопрос с их постоянным жильем”, – написал Бойко, не уточнив, о каких сроках может идти речь. 

Авторы комментариев в сообществе “Мой Туапсе” выразили опасения, что предоставление пострадавшим постоянного жилья может затянуться. “Отчитаются и забудут о людях и своих обещаниях. Евгении с Коммунистической тоже обещали, но ничего не сделали”, – написала, в частности, пользователь Telegram Елена Владимировна. 

Жительница Туапсе Евгения ранее рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее квартира была уничтожена при атаке БПЛА еще 25 ноября 2025 года. "Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счет. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", – посетовала женщина.

Число горожан, оставшихся без жилья, выросло после атак, произошедших в конце апреля: так, несколько частных жилых домов, примыкающих к туапсинскому НПЗ, были сильно повреждены или полностью выгорели в результате пожара 28-29 апреля. Ко 2 мая в гостиницах города оставались 57 человек, эвакуированных с территории близ нефтеперерабатывающего завода. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
