Пользователи соцсети призвали помочь оставшимся без жилья туапсинцам

Несколько частных жилых домов, примыкающих к туапсинскому НПЗ, сильно повреждены или полностью выгорели в результате пожара. Пользователи соцсетей призвали оказать помощь людям, лишившимся жилья.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из зоны, прилегающей к НПЗ, были эвакуированы жители, губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации порядка 70 человек. Запах гари после третьего с середины апреля пожара из-за удара беспилотников чувствуется и за пределами Туапсе, рассказали местные жители. Часть из них покинула город, опасаясь вреда продуктов горения для здоровья. Сегодня утром власти отчитались, что пожар на НПЗ потушен.

На территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Несколько частных домов, расположенных на прилегающих к НПЗ улицах Кошкина и Пушкина в Туапсе, сгорели, некоторые строения сильно повреждены. Жители этих домов переведены во временное жилье, но лишь на несколько дней.

По словам местных жителей, во время пожара на нефтебазе в зону жилой застройки района "Грознефть" выбрасывало горящие осколки резервуаров. Сегодня улица Кошкина остается обесточенной, "почти все офисы и заведения, за исключением супермаркетов, в этом районе закрыты", информирует "Осторожно, новости".

Одна из семей, лишившихся жилья в результате пожара - Анастасия Г. и трое ее детей. Городская администрация предоставила им гостиницу на четыре дня. Полицейские и комиссия для фиксации ущерба приехали к ним только после публикаций в соцсетях.

Дома лишилась также семья Пахомовых - супружеская пара с дочерью жили на улице Пушкина, 20. Участники сообщества "Мой Туапсе" выразили мнение, что компания "Роснефть", владеющая нефтебазой, должна помочь Пахомовым, которые "осталась без ничего, в одних пижамах".

"Дом загорелся от выброса из пылающей бочки 29 апреля ночью", - говорится в публикации. На фотографиях и видео видно, что все помещения дома сильно повреждены: стены и потолки повреждены огнем или покрылись копотью, мебель и другие предметы обстановки сгорели.

Участники сообщества скептически прокомментировали призыв к нефтяной компании "показать истинную социальную ориентированность и человечность". "Что такое человечность они не знают. Люди в беде и до сих пор в шоке. Остались один на один с горем, ночуют по знакомым. Где наша администрация, чтоб предоставить им жильё хотя бы временное? Сегодня я писала как раз про них. Я написала на сайт "Роснефти", может, совесть появится. (...) Наш дом весь опалило, лопнули стекла. Весь пластик просто поплавился. Надеюсь, администрация поможет Пахомовым", - написала пользовательница Telegram с изображением пальмы в нике.

"А квартиру им восстановит государство, или сами должны восстанавливать люди? "Роснефть" ответит, что сами понесли убытки немалые, и типа не сможет помочь", - предположила Roza. "Нефтедолары для них главное. И все", - считает Арсен.

"Надо звонить в администрацию президента. Других вариантов нет", - заявила Irina. "Подавать в суд, нанимать хорошего адвоката, по-другому тут не поможешь, писать в прокуратуру и президенту бесполезно", - возразила Марина.

"На какие деньги нанимать? Люди без ничего остались", - заметила Лена. "Это такие деньги большие, бегать по судам... Я восемь лет в судебных процессах, знаю не понаслышке, что это такое. Знаю, как работает прокуратура, приставы, как администрация относится к проблемам людей (...) Очень жалко пострадавших людей… Администрация Туасинского района и города Туапсе должна прежде всего приложить все усилия и свои оперативные быстрые действия в решении данного вопроса”, - добавила Наталья Плетосу.

Во время тушения пожара власти сообщили о превышении предельно допустимой концентрации бензола в воздухе в Туапсе. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, а также использовать маски на улице.

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе 28 апреля стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. На фоне второго пожара в городе прошел "нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.