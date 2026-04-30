Жительница Краснодара осуждена по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд признал выновной жительницу Краснодара в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта зампрокурора Кубани утвердил обвинительное заключение по делу 38-летней жительницы Тимашевского района, обвиняемой по статье 275 УК РФ (государственная измена). По версии следствия, женщина с 24 февраля по 20 марта 2022 года неоднократно переводила со своего банковского счёта деньги на общую сумму 100 тысяч рублей на расчётный счёт, используемый ВСУ, с целью их финансирования.

По версии суда, в феврале 2022 года подсудимая осуществила несколько денежных переводов на реквизиты лица, ведущего деятельность по сбору средств на территории Украины. По данным следствия, переводы предназначались для финансирования деятельности, направленной против интересов Российской Федерации. Общая сумма перечислений составила 100 тысяч рублей, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд признал женщину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства 100 тысяч рублей, переведенные осужденной. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии за государственную измену 63-летнюю жительницу Новороссийска. По версии следствия и суда, судовой повар, желая переехать в США, сообщала кураторам о местоположении судов.