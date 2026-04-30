Кавказский узел

00:25, 30 апреля 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Курбан Магомедов и Олег Щепетков из Тарумовского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1908 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1906 бойцов из Дагестана.

Глава Тарумовского района Василий Джамалов вручил ордена Мужества родителям военнослужащих, убитых в ходе специальной военной операции, сообщила администрация района на своей странице во "ВКонтакте".

Глава района передал награды Рахмат Айтимировой, матери Курбана Магомедова, и Петру Щепеткову, отцу Олега Щепеткова. Магомедов служил в звании рядового, Щепетков был младшим сержантом. Подробности биографий и гибели военных в сообщении не приведены.

Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России
08:58 13.04.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Не менее 4460 бойцов из СКФО и 4590 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1908 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О смерти на СВО бойца из Тарумовского района также стало известно 18 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Мужаид Мамаев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
